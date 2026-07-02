/अलवर में बारिश के बाद सरकारी स्कूल के 10 कमरे टपके, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी ब्लॉक के काबलीगढ़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहली ही बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी. गुरुवार सुबह हुई हल्की बारिश के दौरान विद्यालय के 11 में से 10 कमरों की छतें टपकने लगीं, जिससे कक्षाओं में पानी भर गया और विद्यार्थियों के सामने बैठने तक की गंभीर समस्या खड़ी हो गई.

विद्यालय भवन की जर्जर हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रधानाध्यापक रामकिशन खींची ने तत्काल बच्चों को असुरक्षित कमरों से बाहर कर सुरक्षित स्थान पर बैठाने की व्यवस्था की.

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इसके बाद स्कूल स्टाफ ने ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर हालात से अवगत कराया. विद्यालय की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों ने गहरी चिंता जताई और हाल ही में झालावाड़ में हुई स्कूल भवन दुर्घटना का जिक्र करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

विद्यालय प्रशासन के अनुसार, भवन मरम्मत के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी और विभागीय ठेकेदार द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया था. जर्जर कमरों की छत हटाकर मरम्मत की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई.

विरोध बढ़ने पर ठेकेदार को काम बीच में ही रोकना पड़ा और आखिर में उसे अपना सामान वापस ले जाना पड़ा. इसके चलते स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हो सका और वापस लौटानी पड़ी. प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार ने सभी गुणवत्ता मानकों का पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण कार्य अधूरा रह गया.

कुछ कमरों को बंद कर दिया गया

फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर कुछ कमरों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. सीमित स्थान के कारण शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है.

विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भवन की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए और मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे को रोका जा सकें.