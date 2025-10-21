Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: दिवाली पर सरकारी टीचर ने घर के बाहर दी जान, 5 महीने पहले ही हुई थी शादी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में दिवाली के दिन एक सरकारी अध्यापक ने सुसाइड कर लिया, जिसकी 5 महीने पहले सरकारी अध्यापिका से शादी हुई थी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 21, 2025, 03:59 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?
7 Photos
Bhai dooj 2025

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता
7 Photos
Bhai dooj 2025

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग
11 Photos
Rajasthan news

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग

Alwar: दिवाली पर सरकारी टीचर ने घर के बाहर दी जान, 5 महीने पहले ही हुई थी शादी

Alwar News: राजस्थान के अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र के रूपबास इलाके में सोमवार रात एक सरकारी अध्यापक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान झाकड़ी गांव, थाना थानागाजी निवासी महेश मीणा (पुत्र बाबूलाल मीणा) के रूप में हुई है.

महेश की पोस्टिंग जालोर जिले में थी, उनकी पत्नी सुमन देवी भी सरकारी अध्यापिका हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को अभी केवल पांच महीने ही हुए थे. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है.

पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है. महेश मीणा सुबह घर से यह कहकर निकले थे कि उन्हें स्कूटी की सर्विस करवानी है. इसके बाद उन्होंने घरवालों और पत्नी के किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. देर रात पुलिस ने जब शव की पहचान करवाई, तब परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक के चाचा पप्पू मीणा ने बताया कि दिन में महेश अपनी पत्नी को थानागाजी के पास कालेठ गांव में उसके स्कूल छोड़ने के बाद शॉपिंग के लिए ले गए थे. पत्नी को घर छोड़कर वे स्कूटी की सर्विस कराने निकले थे, लेकिन उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया.

देर रात पुलिस ने फोन कर बताया कि महेश ने रूपबास में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है.
परिवारजन और पुलिस दोनों ही यह समझ नहीं पा रहे हैं कि महेश ने यह कदम क्यों उठाया. फिलहाल, अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news