Alwar: दिवाली पर सरकारी टीचर ने घर के बाहर दी जान, 5 महीने पहले ही हुई थी शादी

Alwar News: राजस्थान के अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र के रूपबास इलाके में सोमवार रात एक सरकारी अध्यापक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान झाकड़ी गांव, थाना थानागाजी निवासी महेश मीणा (पुत्र बाबूलाल मीणा) के रूप में हुई है.

महेश की पोस्टिंग जालोर जिले में थी, उनकी पत्नी सुमन देवी भी सरकारी अध्यापिका हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को अभी केवल पांच महीने ही हुए थे. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है.

पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है. महेश मीणा सुबह घर से यह कहकर निकले थे कि उन्हें स्कूटी की सर्विस करवानी है. इसके बाद उन्होंने घरवालों और पत्नी के किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया. देर रात पुलिस ने जब शव की पहचान करवाई, तब परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दी गई.

मृतक के चाचा पप्पू मीणा ने बताया कि दिन में महेश अपनी पत्नी को थानागाजी के पास कालेठ गांव में उसके स्कूल छोड़ने के बाद शॉपिंग के लिए ले गए थे. पत्नी को घर छोड़कर वे स्कूटी की सर्विस कराने निकले थे, लेकिन उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया.

देर रात पुलिस ने फोन कर बताया कि महेश ने रूपबास में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है.

परिवारजन और पुलिस दोनों ही यह समझ नहीं पा रहे हैं कि महेश ने यह कदम क्यों उठाया. फिलहाल, अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

