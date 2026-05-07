/अलवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 बजे बाइक जब्ती, 11 बजे घेराव और अचानक थाने पर पथराव

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले का शांत कस्बा गोविंदगढ़ मंगलवार की रात अचानक एक 'युद्ध क्षेत्र' में तब्दील हो गया. जब पूरा कस्बा सोने की तैयारी कर रहा था, तब रात करीब 11 बजे गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर हुए अचानक पथराव ने सुरक्षा व्यवस्था की चूलें हिला दीं. यह पूरी घटना एक बुलेट मोटरसाइकिल के अवैध साइलेंसर से शुरू हुई और देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की दहलीज तक जा पहुंची.

बुलेट के पटाखे और नियमों की धज्जियां

मामले की शुरुआत मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई. जानकारी के अनुसार, एक रॉयल एनफील्ड (बुलेट) मोटरसाइकिल पर सवार युवक कस्बे में साइलेंसर से 'पटाखे' फोड़ते हुए घूम रहे थे. इस शोर और हुड़दंग की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को रुकवाया. जांच में पाया गया कि बाइक में नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था, जो न केवल ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था बल्कि कानूनन अपराध भी है. पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और थाने ले आई.

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आधी रात को थाने का घेराव और हिंसा

बाइक जब्त होने की खबर जैसे ही फैली, सिख समुदाय के कुछ लोग एकजुट होकर थाने पहुंच गए. शुरुआती बहस बाइक को छुड़वाने को लेकर हुई लेकिन कुछ ही देर में माहौल गरमा गया. रात करीब 11 बजे भीड़ उग्र हो गई और अचानक पुलिस थाने पर पथराव शुरू कर दिया गया.

इस हिंसक हमले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. पत्थरबाजी के कारण थाने के परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घायल पुलिसकर्मी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

भारी पुलिस बल की तैनाती और आला अधिकारियों का मोर्चा

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया. स्थिति बेकाबू न हो जाए, इसके लिए तुरंत लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा मेव और नौगांवा जैसे पड़ोसी थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया.

मौके पर पहुँचीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश जिंदल ने कमान संभाली और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस की भारी मौजूदगी के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.

पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी और कानून पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारियां की जा सकें.