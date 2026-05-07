Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 बजे बाइक जब्ती, 11 बजे घेराव और अचानक थाने पर पथराव

अलवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 बजे बाइक जब्ती, 11 बजे घेराव और अचानक थाने पर पथराव

Alwar Crime News: अलवर के गोविंदगढ़ में बुलेट के 'पटाखे' फोड़ने पर हुई कार्रवाई ने हिंसक रूप ले लिया. बाइक जब्त होने से नाराज भीड़ ने थाने पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की तलाश जारी है
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 07, 2026, 11:02 AM|Updated: May 07, 2026, 11:02 AM
अलवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 बजे बाइक जब्ती, 11 बजे घेराव और अचानक थाने पर पथराव
Image Credit: Alwar Crime News

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले का शांत कस्बा गोविंदगढ़ मंगलवार की रात अचानक एक 'युद्ध क्षेत्र' में तब्दील हो गया. जब पूरा कस्बा सोने की तैयारी कर रहा था, तब रात करीब 11 बजे गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर हुए अचानक पथराव ने सुरक्षा व्यवस्था की चूलें हिला दीं. यह पूरी घटना एक बुलेट मोटरसाइकिल के अवैध साइलेंसर से शुरू हुई और देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की दहलीज तक जा पहुंची.

बुलेट के पटाखे और नियमों की धज्जियां
मामले की शुरुआत मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई. जानकारी के अनुसार, एक रॉयल एनफील्ड (बुलेट) मोटरसाइकिल पर सवार युवक कस्बे में साइलेंसर से 'पटाखे' फोड़ते हुए घूम रहे थे. इस शोर और हुड़दंग की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को रुकवाया. जांच में पाया गया कि बाइक में नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था, जो न केवल ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था बल्कि कानूनन अपराध भी है. पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और थाने ले आई.

Add Zee News as a Preferred Source

आधी रात को थाने का घेराव और हिंसा
बाइक जब्त होने की खबर जैसे ही फैली, सिख समुदाय के कुछ लोग एकजुट होकर थाने पहुंच गए. शुरुआती बहस बाइक को छुड़वाने को लेकर हुई लेकिन कुछ ही देर में माहौल गरमा गया. रात करीब 11 बजे भीड़ उग्र हो गई और अचानक पुलिस थाने पर पथराव शुरू कर दिया गया.

इस हिंसक हमले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. पत्थरबाजी के कारण थाने के परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घायल पुलिसकर्मी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

भारी पुलिस बल की तैनाती और आला अधिकारियों का मोर्चा
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया. स्थिति बेकाबू न हो जाए, इसके लिए तुरंत लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा मेव और नौगांवा जैसे पड़ोसी थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया.

मौके पर पहुँचीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश जिंदल ने कमान संभाली और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस की भारी मौजूदगी के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.

पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी और कानून पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारियां की जा सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:कोटा ट्रैक पर 'तूफान' बनी वंदे भारत, 180 की रफ्तार देख उड़े होश, क्या अब कम होगा आपका सफर?

ट्रेंडिंग न्यूज़

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

B.R. Chaudhary Death: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, फिल्म निर्माता बी.आर. चौधरी की मौत

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

क्या आपको पता है राजस्थानी चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Operation Sindoor: जैसलमेर की वो काली रात, जब बॉर्डर पर मंडरा रहे ड्रोन्स ने छीन ली थी सबकी नींद, पढ़ें 7 मई का पूरा सच

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

महेश जोशी एक ही घोटाला मामले में दूसरी बार क्यों हुए गिरफ्तार, पढ़ें पूरी डिटेल

Dholpur: छात्र नेता हत्याकांड मामला, 14 साल से फरार 35 हजार का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार

क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी का प्रकोप! इस दिन से हीटवेव मचाएगा कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Bansur: AC डक्टिंग कर्मचारी खून से लथपथ मिला था शव, दिल्ली-यूपी से 5 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

Tags:
rajasthan crime

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

Baran News
2

अलवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 बजे बाइक जब्ती, 11 बजे घेराव और अचानक थाने पर पथराव

rajasthan crime
3

कोटा ट्रैक पर 'तूफान' बनी वंदे भारत, 180 की रफ्तार देख उड़े होश, क्या अब कम होगा आपका सफर?

kota News
4

महेश जोशी एक ही घोटाला मामले में दूसरी बार क्यों हुए गिरफ्तार, पढ़ें पूरी डिटेल

Mahesh Joshi
5

आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स एकदम से बदल रही अपनी जर्सी! क्या है ड्रेस चेंज करने की वजह?

IPL 2026