गोविंदगढ़ में माता-पिता पर बेटे ने कुल्हाड़ी से किया वार, खून से लथपथ मिले शव

Alwar News:राजस्थान के अलवर जिले में एक बेटे ने अपने ही माता-पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के गांव हादरहेड़ा में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता-पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.
सुबह जब पड़ोसियों ने घर में कोई हलचल नहीं देखी तो उन्हें कुछ अनहोनी का शक हुआ. उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वृद्ध दंपति- हरिराम जाटव (70) और शांतिदेवी (65) — खून से लथपथ मृत पड़े थे. इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना मृतक के बड़े बेटे मोहरपाल को दी, जो अलवर शहर में मजदूरी करता है.
जानकारी के अनुसार, आरोपी ओमप्रकाश उर्फ ओमी आए दिन अपने माता-पिता से विवाद करता था और शराब पीने का आदी था. शनिवार रात सभी परिवारजन घर में सो गए थे, तभी देर रात ओमप्रकाश ने कुल्हाड़ी से वार कर दोनों की हत्या कर दी.
घटना की सूचना मिलते ही बड़ौदामेव थाना अधिकारी विजयपाल सिंह और डीएसपी कैलाश जिंदल मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.
मृतक के बड़े बेटे मोहरपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि हत्या के बाद आरोपी मां के पैर से चांदी का कड़ा लेकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है.
थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि घटना बेहद गंभीर है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम को सक्रिय कर दिया गया है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.
