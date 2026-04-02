अलवर का अनोखा 'ग्रेजुएट हनुमान मंदिर'! जहां पढ़ाई में सफलता के लिए लगती है भीड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के मध्य स्थित “ग्रेजुएट हनुमान मंदिर' अपने अनोखे नाम और खास आस्था के कारण लोगों के बीच अलग पहचान बनाए हुए है. यहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसका दिलचस्प और अलग नाम है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, पुराने समय में इस इलाके में विद्यार्थियों और पढ़े-लिखे युवाओं का काफी जमावड़ा रहता था. खासतौर पर परीक्षा के दिनों में छात्र-छात्राएं यहां आकर भगवान हनुमान से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते थे. मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना से विद्यार्थियों को पढ़ाई और करियर में सफलता मिलती थी. इसी विश्वास के चलते यह मंदिर धीरे-धीरे विद्यार्थियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया.

समय बीतने के साथ इस मंदिर का नाम 'ग्रेजुएट हनुमान मंदिर' के रूप में प्रसिद्ध हो गया. कहा जाता है कि यहां प्रार्थना करने वाले कई विद्यार्थियों को सफलता मिली, जिससे इस नाम को और मजबूती मिली और यह आम बोलचाल में स्थापित हो गया. आज यह मंदिर अपने इसी अनोखे नाम से पहचाना जाता है.

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आज भी परीक्षा के समय यहां का नजारा खास होता है. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और अच्छे परिणाम की कामना करते हैं. मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ देखने को मिलती है. श्रद्धालु यहां नारियल, चोला और प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं, जिससे इस मंदिर की आस्था और भी मजबूत होती जा रही है. यही कारण है कि यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणास्थल के रूप में भी जाना जाता है.

अनोखे नाम और गहरी आस्था के इस संगम ने 'ग्रेजुएट हनुमान मंदिर' को अलवर की एक खास धार्मिक पहचान बना दिया है. यह मंदिर अब केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है.

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