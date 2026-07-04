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अलवर में दिनदहाड़े बड़ी डकैती! GST अफसर के घर परिवार को बंधक बनाकर ले गए सोना और कैश

Alwar News: अलवर के सदर थाना क्षेत्र में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर तीन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 15-20 तोला सोना, नकदी और कीमती सामान लूट लिया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 04, 2026, 01:17 PM|Updated: Jul 04, 2026, 01:17 PM
अलवर में दिनदहाड़े बड़ी डकैती! GST अफसर के घर परिवार को बंधक बनाकर ले गए सोना और कैश
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज डकैती ने इलाके में दहशत फैला दी है. सदर थाना क्षेत्र के डबल फाटक के पास स्थित जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर में तीन हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस आए. आरोपियों ने करीब डेढ़ घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाए रखा और लाखों रुपये के सोने के आभूषण, नकदी तथा अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए.

जानकारी के अनुसार, तीनों बदमाश वारदात से पहले ही मकान की छत पर छिपे हुए थे. जैसे ही सुबह परिवार ने घर के दरवाजे खोले, आरोपी पिस्टल और कट्टे लेकर घर के अंदर घुस गए. उन्होंने ओमप्रकाश, उनकी पत्नी और बच्चों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया. विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई.

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महिला के गहने उतरवाए, अलमारी से सोना और नकदी ले गए

बदमाशों ने सबसे पहले महिला के पहने हुए आभूषण उतरवा लिए. इसके बाद घर की अलमारी में रखे करीब 15 से 20 तोला सोने के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात के दौरान परिवार दहशत में रहा और आरोपी आराम से लूटपाट करते रहे.

पीड़ित ने सुनाई पूरी आपबीती

पीड़ित ओमप्रकाश ने बताया कि वारदात सुबह करीब 7:30 बजे हुई. तीनों बदमाशों के पास कट्टे थे. उन्होंने न केवल उनकी पत्नी बल्कि बच्चों पर भी हथियार तान दिए. इसके बाद पूरे परिवार की पिटाई की गई और हाथ-पैर बांध दिए गए. बदमाश घर में मौजूद गहने और पूरा कैश लेकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

इलाके में दहशत का माहौल

दिनदहाड़े हुई इस बड़ी डकैती के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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