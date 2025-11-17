Zee Rajasthan
Alwar: रूस के उफा में लापता MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव पहुंचा भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों ने किया रिसीव

Alwar MBBS Student Death Case: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के 22 वर्षीय छात्र अजीत चौधरी का शव रूस के उफा से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां परिजनों ने भावुक होकर रिसीव किया. बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे अजीत 20 अक्टूबर से लापता थे.

Nov 17, 2025

Alwar: रूस के उफा में लापता MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव पहुंचा भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों ने किया रिसीव

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के 22 वर्षीय छात्र अजीत चौधरी का शव रूस के उफा से लंबी प्रक्रिया के बाद भारत पहुंच गया. दिल्ली इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परिजनों ने शव को भावुक होकर रिसीव किया. अजीत बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, और उनकी मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

परिवार ने जमीन बेचकर उन्हें रूस भेजा था, लेकिन 20 अक्टूबर से लापता होने के बाद 6 नवंबर को व्हाइट रिवर के पास बने बांध में उनका शव मिला. प्रारंभिक जांच में डूबने का कारण बताया जा रहा है, हालांकि परिवार ने एक अन्य छात्र से धमकी की आशंका जताई है.

लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. मृतक अजीत के चाचा भोम सिंह, नरेंद्र चौधरी, धर्मपाल यादव और नंगली अफजल खान अस्पताल में मौजूद हैं. भोम सिंह ने बताया, "अजीत 2023 से रूस पढ़ने गया था. 19 दिनों तक कोई खबर न मिलने पर हम परेशान थे. कपड़े, बैग और जूते नदी किनारे मिले थे, लेकिन शव बरामद होने की सूचना ने हमें तोड़ दिया." परिवार ने भारतीय दूतावास और रूसी अधिकारियों से तत्काल शव लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कानूनी और मेडिकल औपचारिकताओं के बाद शव भारत लाया गया.

यह घटना भारतीय छात्रों की विदेश पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है. अलवर एसपी डॉ. राजेश सिंह ने कहा, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारण का पता चलेगा. पुलिस रूस के अधिकारियों से संपर्क में है." स्थानीय ग्रामीणों ने परिवार को सांत्वना दी और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की. अजीत के पिता एक किसान हैं, जिन्होंने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था.

जिला कलेक्टर ने परिवार से मुलाकात कर 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. अजीत का पार्थिव शरीर सोमवार को अलवर लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा. यह त्रासदी विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर बहस छेड़ रही है.

