/अलवर में रूह कंपा देने वाला हादसा! सड़क पर मौत बनकर गिरा 11 KV का तार, पलक झपकते ही जिंदा जल गए 2 लोग

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Alwar News: अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. धीरोडा-दरोगाला मार्ग पर सड़क पर गिरे 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन के तार की चपेट में आने से बाइक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि दोनों व्यक्तियों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला और उनकी बाइक भी पूरी तरह जलकर राख हो गई.
घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना देकर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करवाई, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई और दुर्घटना न हो. इसके साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई.
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर टहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया.
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
हादसे के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिजली विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि दोनों मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी उपलब्ध कराई जाए.
मृतकों की हुई पहचान
जिला कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने दोनों शवों का रात में ही पोस्टमॉर्टम करवाया. मृतकों की पहचान मूलचंद गुर्जर निवासी लिलिया और रमेश गुर्जर निवासी कानियावास के रूप में की गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति किसी कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में सड़क पर गिरा हाईटेंशन बिजली का तार उनकी बाइक की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तार ढीले पड़े हुए थे और कई बार शिकायतों के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई.
मौके पर पहुंचे भाजपा नेता रोहिताश घाघल ने भी हादसे के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि बारिश, तेज हवा और आंधी-तूफान के मौसम में बिजली लाइनों की नियमित निगरानी और मरम्मत बेहद जरूरी है. ऐसी लापरवाही भविष्य में भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग दोहराई.
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