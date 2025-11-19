Hit and Run Case: अलवर में Morning Walk पर निकले वनपाल की कार की टक्कर से मौत

Rajasthan News: अलवर में Morning Walk पर निकले वनपाल जोगेंद्र सिंह चौहान की तेज रफ़्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। बेटे के सामने हुए इस Hit and Run हादसे का CCTV फुटेज पुलिस को मिला है। टक्कर के बाद फरार हुए आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है.
Trending Photos
Alwar Accident News: अलवर में Morning Walk पर निकले सरिस्का में कार्यरत वनपाल जोगेंद्र सिंह चौहान की एक तेज रफ़्तार कार की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा अरावली विहार थाना क्षेत्र में भवानीतोप चौराहे के पास हुआ, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है. इस घटना में वनपाल का बेटा बाल-बाल बच गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया.
बेटे के सामने हुआ हादसा
मृतक वनपाल के बेटे अनिरुद्ध सिंह चौहान ने बताया कि वह अपने पिता जोगेंद्र सिंह चौहान के साथ सोमवार से ही Morning Walk पर जाने लगे थे.बाइट: मृतक का बेटा अनिरुद्ध सिंह चौहान“मैं पापा के साथ Morning Walk पर गया था. भवानीतोप चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार आई. मैं थोड़ा साइड में हट गया, लेकिन कार ने पापा को टक्कर मार दी और पापा वहीं गिर गए. मैं दौड़कर पापा के पास गया. वह सांस ले रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे.”वनपाल के पड़ोसी हेमपाल सिंह जादौन ने बताया कि टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और वनपाल को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया.
पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
हादसे का CCTV फुटेज पुलिस को मिला है, जिसमें कार वनपाल को टक्कर मारती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है.अरावली विहार थाने के ASI भगवान सिंह ने बताया कि परिवार की ओर से रिपोर्ट मिल गई है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मौके का मुआयना कर आरोपी कार ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.जोगेंद्र सिंह चौहान के पिता विक्रम सिंह चौहान आरपीएफ में इंस्पेक्टर रहे हैं. इस घटना ने Alwar में तेज रफ़्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के खिलाफ नागरिकों की चिंता को बढ़ा दिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!