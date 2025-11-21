अलवर में वनपाल को कुचलने वाली कार जब्त, हिरासत में 4 संदिग्ध

Alwar News : अलवर में तेज रफ्तार कार ने एक वनपाल की जान ले ली. गुरुवार सुबह करीब 6 बजे भवानी तोप के पास मॉर्निंग वॉक पर बेटे अनिरुद्ध के साथ निकले वनपाल जोगेंद्र चौहान को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि जोगेंद्र चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

सीसीटीवी से तैयार किया रूट चार्ट, 24 घंटे में कार जब्त

हादसे के बाद पुलिस ने अंधेरा होने के कारण साफ फुटेज न मिल पाने के बावजूद कई सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर कार का रूटचार्ट तैयार किया. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार को जब्त कर लिया. कार का नंबर आरजे 02 सीएच 8945 है.

कार मालिक के भांजे के घर से बरामद हुई खून से सनी कार

पुलिस ने कार को मुंगस्का में कार मालिक संतराम के भांजे अभिषेक चौधरी के घर से बरामद किया. वाहन पर खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद फोरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपियों ने कार अभिषेक से किराए पर ली थी.

चार संदिग्ध हिरासत में, पुलिस जुटी पूछताछ में

कार मिलने के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. आरोपियों की पहचान और चालक की भूमिका की पुष्टि के लिए पूछताछ जारी है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है.

भाई ने दी रिपोर्ट, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मृतक जोगेंद्र के भाई उपेंद्र सिंह चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कार चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई तेजी से जारी है।



