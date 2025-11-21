Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में वनपाल को कुचलने वाली कार जब्त, हिरासत में 4 संदिग्ध

Alwar Hit And Run Case : अलवर में मॉर्निंग वॉक पर निकले जोगेंद्र चौहान की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत के बाद पुलिस ने कार बरामद कर ली है. जिसका नंबर आरजे 02 सीएच 8945 है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 21, 2025, 10:56 AM IST | Updated: Nov 21, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

रेलवे ने बदला मिडिल बर्थ रूल , अब सिर्फ इतनी देर तक खोल सकेंगे सीट
7 Photos
jodhpur city

रेलवे ने बदला मिडिल बर्थ रूल , अब सिर्फ इतनी देर तक खोल सकेंगे सीट

कोटा से गोपालपुरा तक बनेगी 4.9 किमी लंबी टनल, ट्रैफिक चालू होते ही 25 किलोमीटर का चक्कर जाएगा कट
7 Photos
Kota

कोटा से गोपालपुरा तक बनेगी 4.9 किमी लंबी टनल, ट्रैफिक चालू होते ही 25 किलोमीटर का चक्कर जाएगा कट

श्रीगंगानगर की साधारण गलियों से मिस यूनिवर्स के मंच तक, देखें मनिका विश्वकर्मा की शानदार यात्रा!
7 Photos
sri ganganagar

श्रीगंगानगर की साधारण गलियों से मिस यूनिवर्स के मंच तक, देखें मनिका विश्वकर्मा की शानदार यात्रा!

7000 करोड़ की मदद से बनेगा 181 KM लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पूरा होगा 5 घंटे का सफर!
7 Photos
jaipur

7000 करोड़ की मदद से बनेगा 181 KM लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पूरा होगा 5 घंटे का सफर!

अलवर में वनपाल को कुचलने वाली कार जब्त, हिरासत में 4 संदिग्ध

Alwar News : अलवर में तेज रफ्तार कार ने एक वनपाल की जान ले ली. गुरुवार सुबह करीब 6 बजे भवानी तोप के पास मॉर्निंग वॉक पर बेटे अनिरुद्ध के साथ निकले वनपाल जोगेंद्र चौहान को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि जोगेंद्र चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

सीसीटीवी से तैयार किया रूट चार्ट, 24 घंटे में कार जब्त

हादसे के बाद पुलिस ने अंधेरा होने के कारण साफ फुटेज न मिल पाने के बावजूद कई सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर कार का रूटचार्ट तैयार किया. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार को जब्त कर लिया. कार का नंबर आरजे 02 सीएच 8945 है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार मालिक के भांजे के घर से बरामद हुई खून से सनी कार

पुलिस ने कार को मुंगस्का में कार मालिक संतराम के भांजे अभिषेक चौधरी के घर से बरामद किया. वाहन पर खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद फोरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपियों ने कार अभिषेक से किराए पर ली थी.

चार संदिग्ध हिरासत में, पुलिस जुटी पूछताछ में

कार मिलने के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. आरोपियों की पहचान और चालक की भूमिका की पुष्टि के लिए पूछताछ जारी है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है.

भाई ने दी रिपोर्ट, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मृतक जोगेंद्र के भाई उपेंद्र सिंह चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कार चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई तेजी से जारी है।


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news