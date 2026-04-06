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Alwar: खेड़ली में हिट एंड रन का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 साल की बच्ची को कुचला

Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में हिट एंड रन का मामला समाने आया, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 साल बच्ची को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 06, 2026, 08:21 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 08:21 PM IST

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Alwar: खेड़ली में हिट एंड रन का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 साल की बच्ची को कुचला

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में हिट एंड रन का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. बाईपास रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सात वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

सात वर्षीय बालिका कुमारी प्रिया अपने पिता रविकांत गर्ग के साथ घर के पास स्थित दुकान पर मैगी लेने गई थी. इसी दौरान सामने से आ रही तेज गति की स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी और कुचलते हुए फरार हो गई.

घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल बच्ची को खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

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सूचना मिलते ही खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन का नंबर लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

बताया जा रहा है कि मृतक बालिका का परिवार रविवार को ही अपने पैतृक गांव भैसीना से खेड़ली स्थित मकान में रहने आया था. इस दौरान हुए इस हादसे से परिवार में माहौल गमगीन हो गया.
पढ़िए अलवर क्राइम की एक और खबर
अलवर जिले उपखंड क्षेत्र के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खेडली पिचनोत के मीणा बास में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शोक का माहौल छा गया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी कालूराम मीणा ने अपनी पत्नी पूरी देवी (उम्र लगभग 30-35 वर्ष) पर धारदार हथियार से हमला किया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस हथियार को 'ढांचा' कहा जाता है. हमले में महिला के सिर और गले पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी शुरू में किसी को नहीं लगी, लेकिन बाद में ग्रामीणों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया.

ग्रामीणों ने बताया कि मृतका स्वभाव से शांत और सरल महिला थी. उसके एक बच्चे के होने की बात भी सामने आई है, जो इस घटना के बाद असहाय हो गया है. पुलिस के अनुसार, मृतका के पीहर पक्ष की ओर से हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है.

थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम मालाखेड़ा अस्पताल में कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों और हथियार की पुष्टि हो सकेगी.
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