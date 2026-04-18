/पेट में दर्द की जांच... इलाज का वीडियो देख बौखलाया पति, गुस्से में पत्नी के साथ कर दिया बड़ा कांड

Alwar Crime News: अलवर जिले में संदेह और गुस्से की वजह से एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी पति अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर फरार हो गया है.



क्या था पूरा मामला?

यह घटना अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलोनी में हुई. रामगढ़ के अलावड़ा गांव निवासी श्रीचंद सैनी की पत्नी वीरमति अपनी छोटी बेटी के साथ अलवर में अपनी बहन के घर आई हुई थी. गुरुवार को बहन का परिचित खुशीराम पेट दर्द की शिकायत लेकर वहाँ पहुँचा. वीरमति ने अपने अनुभव के आधार पर खुशीराम की जांच की और दर्द ठीक करने की सलाह दी. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों का वीडियो बना लिया और वह वीडियो सीधे वीरमति के पति श्रीचंद सैनी को भेज दिया.



वीडियो देखकर पति को हुआ शक

वीडियो देखते ही श्रीचंद सैनी को अपनी पत्नी पर गहरा शक हो गया. बिना किसी पुष्टि या बातचीत के वह आधा दर्जन लोगों के साथ मेडिकल कॉलोनी पहुँच गया और गुस्से में आकर पत्नी वीरमति पर बेरहमी से हमला कर दिया. हमले में वीरमति को गंभीर चोटें आईं.



महिला गंभीर घायल, पति फरार

हमले के बाद घायल महिला को तुरंत अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. हमला करने के बाद श्रीचंद सैनी अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर मौके से फरार हो गया. एनईबी थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब वीडियो बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति और हमले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है. आरोपी श्रीचंद सैनी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

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