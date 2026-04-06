Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

अलवर में पति का क्रूर कांड, कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ली पिचनोत गांव में एक जघन्य हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी कालूराम मीणा ने अपनी पत्नी पुनि देवी पर कुल्हाड़ी से क्रूरता से कई वार कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 06, 2026, 01:12 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!
7 Photos
Rajasthan government project

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

अलवर में पति का क्रूर कांड, कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Alwar murder: अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ली पिचनोत गांव में एक जघन्य हत्या का मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से क्रूरता से वार कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

घटना का विवरण
थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव के अनुसार, आरोपी कालूराम मीणा ने अपनी पत्नी पुनि देवी पर कुल्हाड़ी से कई वार किए. वार इतने घातक थे कि पुनि देवी मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी कालूराम मीणा को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

परिवार की शिकायत
मृतका पुनि देवी के भाई धनपाल मीणा ने मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दिन पुनि देवी गेहूं की कटाई का काम करके घर लौटी थी और आराम कर रही थी. उसी समय आरोपी कालूराम मीणा बकरियां चराकर घर वापस आया और बिना किसी बात के अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. उसने गर्दन और हाथ पर लगातार वार किए, जिससे पुनि देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी का आपराधिक इतिहास
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कालूराम मीणा का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर है. बताया जा रहा है कि वह पहले भी अपने बेटे की हत्या और एक अन्य व्यक्ति की हत्या में शामिल रह चुका है. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है कि इस हत्या के पीछे क्या कारण था.


पुलिस की कार्रवाई
मालाखेड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

गांव में फैला आक्रोश
घटना की सूचना मिलते ही खेड़ली पिचनोत गांव में मातम का माहौल छा गया. ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. कई लोगों ने कहा कि आरोपी पहले भी हिंसक व्यवहार के लिए जाना जाता था, फिर भी उसे समय पर रोका नहीं गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक व्यक्ति को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और ऐसी घटना न हो.

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल
यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है. घरेलू हिंसा और पति द्वारा पत्नी पर किए गए क्रूर हमले की यह घटना समाज के लिए चिंताजनक है. स्थानीय लोग चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दोषी को कड़ी सजा दिलाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news