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अलवर में सिलीसेढ़ के होटल' देसी ठाठ' पर फिर गरजा UIT का डंडा, हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सील

Alwar News: अलवर के सिलीसेढ़ में बिना भू-रूपांतरण बने होटल 'देसी ठाठ' को हाईकोर्ट के आदेश पर यूआईटी ने दोबारा सील कर दिया है. कंज्यूमर कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए प्रशासन ने होटल के विभिन्न हिस्सों में 5 ताले जड़ दिए. अवैध निर्माण पर यह बड़ी कानूनी जीत है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 06, 2026, 06:25 AM|Updated: May 06, 2026, 06:25 AM
अलवर में सिलीसेढ़ के होटल' देसी ठाठ' पर फिर गरजा UIT का डंडा, हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सील
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में स्थित प्रसिद्ध सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नगर विकास न्यास ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. सिलीसेढ़ बांध के पेटे (कैचमेंट एरिया) में बिना भू-उपयोग रूपांतरण (लैंड यूज कन्वर्जन) के संचालित हो रहे 'होटल देसी ठाठ' को प्रशासन ने पुन: सील कर दिया है. यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के ताजा आदेशों के अनुपालन में की गई है.

इस होटल को सील करने और खोलने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से एक कानूनी जंग का केंद्र बनी हुई थी. घटनाक्रम पर नजर डालें तो प्रशासन और होटल प्रबंधन के बीच की यह रस्साकशी बेहद उतार-चढ़ाव भरी रही है. 4 दिसंबर 2025 को यूआईटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिलीसेढ़ झील के आसपास बिना अनुमति के बने 11 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी, जिसमें होटल देसी ठाठ भी शामिल था.

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निचली अदालत से राहत
सीलिंग के बाद होटल मालिक ने एडीजे कोर्ट संख्या 3 की शरण ली, जहां से उन्हें 28 दिसंबर तक सील हटाने के आदेश के रूप में अस्थायी राहत मिली. यूआईटी ने इस फैसले को तुरंत हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया, जिसके बाद 13 दिसंबर को होटल दोबारा सील कर दिया गया.

कंज्यूमर कोर्ट का विवादित हस्तक्षेप
इसके बाद मामला तब और पेचीदा हो गया जब उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) जयपुर ने होटल की सील हटाने का आदेश जारी कर दिया. इस पर यूआईटी सचिव ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट किया कि उपभोक्ता अदालत के पास अलवर के राजस्व और भू-रूपांतरण से जुड़े मामलों की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है.

हाईकोर्ट का अंतिम प्रहार
यूआईटी ने कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की गंभीरता और क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को देखते हुए, हाईकोर्ट ने जयपुर कंज्यूमर कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. 4 मई को आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद, मंगलवार को यूआईटी की टीम ने होटल परिसर पहुंचकर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया.

पांच ताले और सख्त घेराबंदी
प्रशासनिक टीम ने होटल के विभिन्न हिस्सों की घेराबंदी कर कुल 5 ताले लगाए हैं. कार्रवाई इतनी सख्त थी कि होटल की मुख्य गैलरी तक को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग न हो सके.

बिना लैंड यूज कन्वर्जन के चल रहे इस होटल पर हुई कार्रवाई ने क्षेत्र के अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में भी हड़कंप मचा दिया है. फिलहाल, उच्च न्यायालय के रुख ने यह साफ कर दिया है कि नियम विरुद्ध किए गए निर्माणों को कानूनी राहत मिलना अब नामुमकिन है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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