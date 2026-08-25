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शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्नी की गर्दन पर चला दिया चाकू, आए 5 टांके, मचा हड़कंप

Alwar News: अलवर के जसवंत नगर में शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर पति ने पत्नी सुनीता देवी की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया. महिला की गर्दन पर करीब पांच टांके आए हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 25, 2026, 04:06 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 04:06 PM IST
शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्नी की गर्दन पर चला दिया चाकू, आए 5 टांके, मचा हड़कंप
Image Credit: हमले में घायल महिला.

Alwar News: अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित जसवंत नगर में घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगे थे. पत्नी ने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने घर में रखे चाकू से पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया.

हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद परिजनों और आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया.

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गर्दन पर आए करीब पांच टांके, हालत खतरे से बाहर

अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल महिला का इलाज किया. चाकू के हमले से उसकी गर्दन पर गंभीर चोट लगी थी, जिस पर करीब पांच टांके आए हैं. उपचार के बाद महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घायल महिला की पहचान जसवंत नगर निवासी सुनीता देवी पत्नी बुध सिंह के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद

परिजनों के अनुसार, बुध सिंह करीब पांच साल से नियमित रूप से कोई काम नहीं करता है. हालांकि, वह कभी-कभार रंग-पेंट की मजदूरी करने के लिए जाता है. परिजनों का कहना है कि वह अक्सर शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था.

बताया गया कि पैसे नहीं मिलने पर पति-पत्नी के बीच पहले भी विवाद होता रहता था. घटना वाली रात भी बुध सिंह ने शराब के लिए पत्नी से पैसे मांगे. पत्नी के इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

गुस्से में उठाया चाकू, पत्नी की गर्दन पर किया वार

विवाद के दौरान पति ने गुस्से में घर में रखा चाकू उठा लिया और पत्नी की गर्दन पर हमला कर दिया. हमले के बाद महिला घायल हो गई, जिसके चलते घर में अफरा-तफरी मच गई.

आसपास के लोगों और परिजनों ने तुरंत घायल महिला की मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया. समय पर उपचार मिलने के कारण उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस घरेलू विवाद और चाकू से हमले के मामले की जांच कर रही है.

परिजनों के मुताबिक, पति द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने और इसे लेकर होने वाले विवाद का मामला पहले से चला आ रहा था. फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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