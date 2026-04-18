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पति की दूसरी शादी की खबर से भड़की पत्नी! दो बेटियों संग पहुंची रोकने, आरोपी फरार

Alwar News: अलवर में महिला ने पति पर दूसरी शादी और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया. दो बेटियों के साथ पहुंचकर विरोध किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया. पुलिस जांच में जुटी, अभी तक दूसरी शादी के ठोस सबूत नहीं मिले.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Apr 18, 2026, 07:15 AM|Updated: Apr 18, 2026, 07:15 AM
पति की दूसरी शादी की खबर से भड़की पत्नी! दो बेटियों संग पहुंची रोकने, आरोपी फरार
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Alwar News: अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना भी शामिल है.

महिला के अनुसार उसकी शादी 1 अप्रैल 2022 को चंदबास निवासी नाजिम के साथ हुई थी. शादी के बाद उनके दो बेटियां हुईं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति का व्यवहार बदलने लगा. महिला का आरोप है कि उसका पति उसे लगातार मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था. पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने शादी में पर्याप्त दहेज दिया था, इसके बावजूद उसे प्रताड़ित किया जाता रहा.

बेटियों संग पहुंची महिला

लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली गई और तब से वहीं रह रही है. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसका पति बिना बताए दूसरी शादी करने जा रहा है. यह खबर सुनकर वह तुरंत मौके पर पहुंची ताकि शादी को रोका जा सके.

महिला का कहना है कि जब वह वहां पहुंची तो उसे देखकर और पुलिस के आने की सूचना मिलते ही उसका पति नाजिम मौके से फरार हो गया. इस घटना ने मामले को और संदिग्ध बना दिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए नाजिम के पिता को थाने ले आई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर उसे साथ लेकर ससुराल पहुंचा गया, लेकिन वहां दूसरी शादी से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या हैं दहेज प्रथा के नियम
बता दें कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद यह सामाजिक बुराई आज भी कई परिवारों को प्रभावित कर रही है. दहेज को अपराध घोषित करने के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू किया गया था. इस कानून के तहत दहेज लेना, देना या मांग करना दंडनीय अपराध है.

कानून के अनुसार, दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A भी लागू की गई है, जो पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती है.

अगर दहेज के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत केस दर्ज किया जाता है. इसमें दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है.

सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठन समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दहेज से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में सोच बदलने और महिलाओं को सशक्त बनाने की भी जरूरत है. तभी दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है.

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