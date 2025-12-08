Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर-जयपुर रूट पर चलती ट्रेन में प्रसूता की यात्रियों ने करायी डिलीवरी

अलवर–जयपुर रूट पर चल रही भुज–बरेली ट्रेन में हुए इस सफल प्रसव के बाद पूरे डिब्बे में खुशी की लहर दौड़ गई. यात्रियों ने न सिर्फ टीम की दिल से सराहना की बल्कि नवजात बच्ची को आशीर्वाद और उपहारस्वरूप पैसे भी दिए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 08, 2025, 02:45 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 02:45 PM IST

Trending Photos

नाहरगढ़ के टाइगर गुलाब से लेकर भक्ति और चमेली तक, जानें कौन करता है इलाके पर राज
8 Photos
Jaipur news

नाहरगढ़ के टाइगर गुलाब से लेकर भक्ति और चमेली तक, जानें कौन करता है इलाके पर राज

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मार्केट में ₹50 से शुरू होते हैं स्टील के बर्तन!
7 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मार्केट में ₹50 से शुरू होते हैं स्टील के बर्तन!

राजस्थान में बदला मौसम, इन इलाकों में छाए बादल और चली तेज शीतलहर
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदला मौसम, इन इलाकों में छाए बादल और चली तेज शीतलहर

चित्तौड़गढ़ में मौसम का ट्विस्ट! दिन में गर्मी रात में ठंड, जानें क्यों बढ़ा पारा
6 Photos
chittorgarh weather update

चित्तौड़गढ़ में मौसम का ट्विस्ट! दिन में गर्मी रात में ठंड, जानें क्यों बढ़ा पारा

अलवर-जयपुर रूट पर चलती ट्रेन में प्रसूता की यात्रियों ने करायी डिलीवरी

Alwar News : अलवर–जयपुर रूट पर चल रही भुज–बरेली ट्रेन में सोमवार सुबह एक अद्भुत मानवीय घटना सामने आई. करीब सुबह 8:45 बजे, दौसा स्टेशन से पहले ही एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. स्थिति गंभीर होती देख डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने बिना समय गंवाए मदद के लिए हाथ बढ़ाए.

डिब्बे में सफर कर रहे कृषि विभाग के कर्मचारी संजय बुंदेला और महुआ सीएचसी, दौसा की नर्सिंग कर्मी ममता मीणा तुरंत महिला की ओर दौड़े. ममता ने प्रसव की स्थिति समझते हुए ब्लेड की व्यवस्था करने को कहा, जिसके बाद संजय बुंदेला AC कोच में पहुंचे और टीटी से मदद ली. टीटी रमेश बैरवा भी तुरंत जनरल कोच में पहुंच गए.

तीनों ने मिलकर तुरंत डिलीवरी की तैयारी शुरू की. इसी दौरान आसपास बैठी महिलाओं ने चुन्नी और लुगड़ी से पर्दा लगाकर सुरक्षित माहौल तैयार किया. केवल 5 मिनट में ममता मीणा ने सुरक्षित प्रसव कराते हुए महिला को एक स्वस्थ बच्ची का जन्म दिलाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डिलीवरी के बाद टीम ने तुरंत दौसा रेलवे स्टेशन पर एंबुलेंस बुलवाई और मां-बेटी को सरकारी अस्पताल भिजवाया. महिला अपने पति के साथ जयपुर से अलवर जा रही थी.

सफल प्रसव के बाद पूरे डिब्बे में खुशी की लहर दौड़ गई. यात्रियों ने न सिर्फ टीम की दिल से सराहना की बल्कि नवजात बच्ची को आशीर्वाद और उपहारस्वरूप पैसे भी दिए.

इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है और कभी-कभी सबसे मुश्किल वक्त में बिल्कुल अनजान लोग ही सबसे बड़े सहारा बन जाते हैं.


कुछ ऐसा ही मामला टोंक में देखने को मिला जब प्रसूता ने 108 एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया है. उसे निवाई से टोंक के जनाना हॉस्पिटल रेफर किया गया था, इस बीच रास्ते में ही प्रसूता के डिलीवरी हुई. फिलहाल मां और नवजात को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news