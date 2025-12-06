Zee Rajasthan
Alwar News: नर्सिंग स्टूडेंट का किडनैप के बाद रेप और फिर निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Alwar News: तिजारा जिले के मुंडावर में  एक युवती की हत्या के बाद घरवालों ने अपहरण कर रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kuldeep malwar
Published: Dec 06, 2025, 04:02 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 04:02 PM IST

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में शुक्रवार को हुई एक युवती की हत्या के बाद अब परिजनों ने थाने में अपहरण कर रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया है. परिजनों ने लिखित शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी बेटी और उसकी छोटी बेटी गांव से मुंडावर अपने नर्सिंग का डिप्लोमा लेने मुंडावर आई थी.

वहीं, हरियाणा निवासी आरोपी उपेंद्र ने उसकी बड़ी बेटी का अपहरण कर उसे थाने के सामने ही अपने किराए के मकान में लेकर गया और उसके साथ रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत के बाद रेप और हत्या का मामला दर्ज किया है. वहीं, इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के आलाधिकारी देर रात को ही घटना स्थल पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया.

Trending Now

गौरतलब है कि शुक्रवार को पुलिस को सूचना लगती है कि एक व्यक्ति ने किसी युवती का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी है, हत्या की सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती हैं, जहां से आरोपी उपेन्द्र को मौके से ही डिटेन कर हिरासत में लिया गया. घटना की जानकारी लगते ही हजारों की तादाद में लोग थाने के सामने पहुंच गए थे, जिससे मामला तनावपूर्ण हो गया था.

वहीं, पुलिस को मौके से ही मृतका के सिर के बाल भी मिले है, जिससे कयास लगाए जा रहे है कि आरोपी ने किस बर्बरता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा. हालांकि पुलिस अब आरोपी उपेंद्र से गहन पूछताछ में लगी हुई है, जिससे नर्सिंग स्टूडेंट की हत्या के पीछे और भी कारण स्पष्ट हो सकें.

इधर, भिवाड़ी के महिला थाना अंतर्गत एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट के बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है.

घटना एक लेबर कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां एक प्रवासी मजदूर परिवार की बच्ची अपने माता-पिता के साथ रहती है. जानकारी के अनुसार बच्ची के परिजन रोज की तरह मजदूरी करने गए हुए थे. उसी दौरान उनकी ही कॉलोनी में रहने वाला करीब 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया.

शाम को जब बच्ची के माता-पिता वापस लौटे तो बच्ची ने दर्द की शिकायत की. परिजनों ने शक होने पर उससे बात की तो बच्ची ने रोते हुए पूरी घटना बताई. इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज करते हुए बच्ची का मेडिकल करवाया. बताया जा रहा है कि जिसपर रेप के आरोप लगे है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और किराए पर उसी कॉलोनी में रहता है. पुलिस ने आरोपी किशोर को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

