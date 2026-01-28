अलवर में बधाई के नाम पर किन्नरों ने दी धमकी, सुनते ही व्यक्ति की हार्ट अटैक आने से हुई मौत!

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फैमिली लाइन स्कीम-तीन में बेटे के जन्म की बधाई लेने आए किन्नरों द्वारा कथित रूप से 31 हजार रुपये की मांग और धमकियों के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि किन्नरों के उत्पात और धमकियों से घबराकर 45 वर्षीय शंकर को साइलेंट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई.

क्या है मामला?

परिजनों ने इस मामले में 28 जनवरी को दो किन्नरों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मृतक के दामाद राकेश कुमार ने बताया कि शंकर के भतीजे की बहू ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया था. 23 जनवरी की रात मां और नवजात को अस्पताल से घर लाया गया था. अगले दिन सुबह 24 जनवरी को अखेपुरा क्षेत्र से आए दो किन्नर घर पहुंचे और बधाई के नाम पर 31 हजार रुपये की मांग करने लगे.

परिवार ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई और परंपरा के अनुसार 10 हजार रुपये देने की बात कही, लेकिन किन्नर नहीं माने. आरोप है कि उन्होंने घर में हंगामा शुरू कर दिया और सर्वनाश की धमकी दी. इसी दौरान दोनों किन्नर मां और बच्चे के कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिससे परिवार में भय और तनाव का माहौल बन गया.

15 दिन का समय मांगा

मृतक की भाभी सीमा ने बताया कि किन्नरों ने अभद्र व्यवहार किया, कपड़े उतारने लगे और घर में शौच कर दिया. परिवार ने उनसे 15 दिन का समय मांगा लेकिन वे लगातार धमकियां देते रहे. शंकर ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की लेकिन तनाव बढ़ता गया.

साइलेंट अटैक

परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान शंकर को साइलेंट अटैक आया और वे मौके पर ही गिर पड़े। शंकर के गिरते ही दोनों किन्नर मौके से फरार हो गए. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया गया है कि मृतक शंकर के दो बेटे हैं. एक बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि दूसरा कारपेंटर है, जिसकी दो महीने बाद शादी होने वाली है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

