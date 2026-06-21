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पहले बेटे को बेचे प्लॉट, फिर पोते के नाम कर दी रजिस्ट्री, कोर्ट पहुंचा अलवर का पारिवारिक विवाद

Alwar News: अलवर में जमीन विवाद का मामला कोर्ट पहुंच गया है. हरमिन्दर सिंह ने आरोप लगाया कि 2018 में खरीदे गए प्लॉट बाद में दान पत्र के जरिए पोते के नाम दर्ज करा दिए गए. पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत से जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jun 21, 2026, 07:21 AM|Updated: Jun 21, 2026, 07:21 AM
पहले बेटे को बेचे प्लॉट, फिर पोते के नाम कर दी रजिस्ट्री, कोर्ट पहुंचा अलवर का पारिवारिक विवाद
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर शहर के यादव कृषि फार्म क्षेत्र में जमीन से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है. मामले में हरमिन्दर सिंह ने अपने पिता हरपाल सिंह और भतीजे पुनीत यादव के खिलाफ अदालत में शिकायत प्रस्तुत की है. परिवादी ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन को उन्हें पहले बेचा जा चुका था, बाद में उसी संपत्ति का दान पत्र तैयार कर उसे दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया गया.

वर्ष 2018 में प्लॉट बेचने का दावा
शिकायत के अनुसार, हरपाल सिंह ने 28 फरवरी 2018 को खसरा नंबर 193 स्थित दो प्लॉट हरमिन्दर सिंह को 6 लाख रुपये में बेचे थे. इस लेनदेन के लिए एक इकरारनामा भी तैयार किया गया था, जिसे नोटरी से प्रमाणित कराया गया था. दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर भी मौजूद बताए गए हैं. परिवादी का कहना है कि समझौते के बाद उन्हें संबंधित प्लॉटों का कब्जा भी सौंप दिया गया था और वे स्वयं को उक्त संपत्ति का वैध खरीदार मानते हैं.

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दान पत्र के जरिए रजिस्ट्री कराने का आरोप
हरमिन्दर सिंह ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद 31 जुलाई 2019 को हरपाल सिंह ने उन्हीं प्लॉटों को अलग अलग खसरा नंबर और बदले हुए विवरण के साथ अपने पोते पुनीत यादव के नाम दान पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री करवा दी. परिवादी का कहना है कि दस्तावेजों में जमीन की वास्तविक स्थिति और विवरण को छिपाया गया, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सके. उनका आरोप है कि यह पूरा कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया गया.

मिलीभगत का लगाया आरोप
शिकायत में हरमिन्दर सिंह ने पिता और भतीजे पर आपसी मिलीभगत का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि परिवार के सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी थी कि संबंधित प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं. इसके बावजूद दान पत्र तैयार कर संपत्ति का हस्तांतरण किया गया. परिवादी का दावा है कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हों और संपत्ति पर विवाद खड़ा किया जा सके.

पुलिस से लेकर अदालत तक पहुंचा मामला
हरमिन्दर सिंह के अनुसार, उन्होंने पहले इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी थी. बाद में पुलिस अधीक्षक को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली.

अब परिवादी ने अदालत से मामले की जांच करवाने, एफआईआर दर्ज करने तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

न्यायालय में विचाराधीन है मामला
फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है. अदालत द्वारा शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. मामले में सभी पक्षों के तर्क और साक्ष्यों पर न्यायिक स्तर पर विचार किया जाना बाकी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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