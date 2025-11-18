Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: दो पक्षों में चले लाठी-डंडे और बंदूकें, सिर में गोली लगने से युवक की हुई मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में  जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे और बंदूकें चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 18, 2025, 05:19 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं ऊंट की तीसरी पलक कैसे करती है काम ?
7 Photos
Camel Three Eyelids

क्या आप जानते हैं ऊंट की तीसरी पलक कैसे करती है काम ?

जयपुर के बर्थडे पर देखें पिंक सिटी ऊपर से कैसी दिखती है?
8 Photos
Jaipur news

जयपुर के बर्थडे पर देखें पिंक सिटी ऊपर से कैसी दिखती है?

राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

राजस्थान की खूबसूरत बावड़ियों में एक है रानी जी की बावड़ी , जानें क्यों बनी हर ट्रैवलर्स की पहली पसंद?
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान की खूबसूरत बावड़ियों में एक है रानी जी की बावड़ी , जानें क्यों बनी हर ट्रैवलर्स की पहली पसंद?

Alwar: दो पक्षों में चले लाठी-डंडे और बंदूकें, सिर में गोली लगने से युवक की हुई मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ तेलियावास कॉलोनी में मंगलवार सुबह जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच अचानक लाठी-डंडे और बंदूकें चल गई.

इसी दौरान रफीक खान को सिर में गोली लगी. उसे पहले निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने रफीक को मृत घोषित कर दिया.

रफीक खान ड्राइवर था और चार बच्चों का पिता था. वह चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था. इस हमले में तीन महिलाओं सहित करीब छह लोग और घायल हुए हैं, जिन्हें नौगावा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिजनों के अनुसार, आरोपी पक्ष सुपेदा, रोशन, फजरू और सुलेमान के परिवार ने हमला किया. विवाद सुब्बा की लगभग 8 बीघा जमीन में से आरोपियों के हिस्से की करीब दो बिस्वा जमीन को लेकर बताया जा रहा है. आरोपियों की बीच से रास्ते की मांग को पीड़ित पक्ष ने इसलिए अस्वीकार किया कि इससे पूरी जमीन का नक्शा बिगड़ जाएगा.

मृतक के परिजन शहरून खान का कहना है कि आरोपी करीब 50–60 लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के हमला बोल दिया. उनका दावा है कि झगड़ा लगभग दो घंटे तक चला. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कंट्रोल रूम और थाने में कई बार फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची.

फिलहाल रफीक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. कोतवाली और NEB थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंच चुकी है. दूसरे पक्ष के करीब चार घायल भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति न बिगड़े.

परिजन बोले कि हमने बार-बार पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया. आरोपी बड़ी संख्या में पहुंचे और सीधे फायरिंग कर दी.अगर समय पर पुलिस आ जाती तो रफीक बच सकता था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news