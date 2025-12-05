Zee Rajasthan
Alwar News: पुलिस स्टेशन के सामने लवर के रेत डाला युवती का गला, कर डाली हत्या

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में लवर ने युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी.युवक उपेंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दोगड़ा गांव का रहने वाला है.  

Published: Dec 05, 2025, 08:03 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 08:03 PM IST

Alwar News: पुलिस स्टेशन के सामने लवर के रेत डाला युवती का गला, कर डाली हत्या

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मुंडावर में एक युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान मुंडावर के करनी कोट निवासी मुस्कान के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि हत्या करने वाला युवक उपेंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दोगड़ा गांव का रहने वाला है और वह काफी समय से मुंडावर में किराए पर रहकर शेयर मार्केट का काम करता था. सूत्रों के अनुसार, आरोपी उपेंद्र और मुस्कान के बीच प्रेम संबंध थे लेकिन हाल ही में लड़की ने शादी करने से इंकार कर दिया था.

इसी बात से नाराज आरोपी ने युवती को अपने कमरे पर बुलाया और मौके पर उसकी हत्या कर दी. घटना के तुरंत बाद ही आरोपी ने पूरी घटना की वारदात अपने एक दोस्त को बताई, जिसपर दोस्त ने ही थाने में फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी.

पुलिस ने तुरंत आरोपी को घर से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया. हत्या की जानकारी मिलते ही मुस्कान के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मुंडावर थाना परिसर के बाहर इकट्ठा हो गए. देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए और ग्रामीणों ने रोड जाम करने का प्रयास किया.

वारदात के बाद मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची और घटना स्थल पर अन्य सबूत जब्त किए. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ये हत्या की पूरी वारदात मुंडावर थाने के सामने की बताई जा रही है.

वहीं, सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भोजलाई की रोही में पति-पत्नी का शव कुंड में मिला है. रामू राम नामक व्यक्ति के खेत में 25 वर्षीय राधा और उसके पति 30 वर्षीय रामेश्वर मेघवाल का शव मिला है. मौके पर सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल रामसिंह पहुंचे और शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाकर राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया.

सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह ने बताया कि दोनों पति-पत्नी गत शाम को खेत में लड़कियां लेने के लिए आए थे. कुंड से पानी निकालने के दौरान राधा का पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर गई. अपनी पत्नी राधा को बचाने के चक्कर में रामेश्वर भी कुंड में उतर गया. दोनों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. शवों को निकालने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण में भीड़ हो गई है. सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

