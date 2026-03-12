Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar LPG News: गैस किल्लत की अफवाहों पर पुलिस सख्त, एजेंसियों पर थानाधिकारियों का पहरा

Rajasthan News: अलवर में गैस किल्लत की अफवाहों के चलते एजेंसियों पर हो रहे हंगामे को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. एसपी के निर्देश पर थानाधिकारियों ने एजेंसियों का निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 12, 2026, 03:20 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 03:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में औंधे मुंह गिरे चांदी के रेट, सोना 1 हजार रु और हुआ महंगा
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में औंधे मुंह गिरे चांदी के रेट, सोना 1 हजार रु और हुआ महंगा

सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं? पहले जान लें ये जरूरी नियम, नहीं तो पड़ सकता है भारी
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं? पहले जान लें ये जरूरी नियम, नहीं तो पड़ सकता है भारी

Rajasthan: LPG संकट पर सरकार सख्त, 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, कालाबाजारी पकड़ने के लिए घूम रही विजिलेंस
7 Photos
LPG Gas Cylinder

Rajasthan: LPG संकट पर सरकार सख्त, 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, कालाबाजारी पकड़ने के लिए घूम रही विजिलेंस

Palace on Wheels: शाही ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमान, जयपुर में दिखा रॉयल वेलकम
6 Photos
jaipur news

Palace on Wheels: शाही ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमान, जयपुर में दिखा रॉयल वेलकम

Alwar LPG News: गैस किल्लत की अफवाहों पर पुलिस सख्त, एजेंसियों पर थानाधिकारियों का पहरा

Alwar LPG Shortage News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों ने अलवर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़ और उपभोक्ताओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए अब अलवर पुलिस को खुद मैदान में उतरना पड़ा है. एसपी सुधीर चौधरी के सख्त निर्देशों के बाद जिले के तमाम थानाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की गैस एजेंसियों का मोर्चा संभाल लिया है.

अफवाहों पर लगाम
शहर के मालवीय नगर स्थित गैस एजेंसी पर बुधवार को हुए भारी हंगामे के बाद आज सुबह से ही पुलिस मुस्तैद दिखी. बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी ने गैस एजेंसी संचालकों से मुलाकात की और कतारों में लगे उपभोक्ताओं को जागरूक किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं मालवीय नगर में आज सुबह फिर से लंबी लाइनें और तनाव देखा गया, जिसे अरावली विहार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया.

पुलिस का भरोसा अभियान
पुलिस प्रशासन का यह अभियान दो स्तरों पर काम कर रहा है. सभी थाना प्रभारियों को पाबंद किया गया है कि वे एजेंसी संचालकों से स्टॉक की जानकारी लें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वैध उपभोक्ता को परेशान न किया जाए. पुलिस लाउडस्पीकर और व्यक्तिगत संवाद के जरिए लोगों को बता रही है कि अनावश्यक भंडारण (होर्डिंग) न करें.

शिकायत के लिए जारी किए नंबर
थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता को कालाबाजारी या सिलेंडर न मिलने की शिकायत है, तो वे सीधे सरकारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं-

  • राजस्थान संपर्क- 181
  • आपातकालीन सेवा- 112
  • उपभोक्ता हेल्पलाइन- 14435

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से गैस संकट की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर भी पुलिस की पैनी नजर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news