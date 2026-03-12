Alwar LPG News: गैस किल्लत की अफवाहों पर पुलिस सख्त, एजेंसियों पर थानाधिकारियों का पहरा

Rajasthan News: अलवर में गैस किल्लत की अफवाहों के चलते एजेंसियों पर हो रहे हंगामे को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. एसपी के निर्देश पर थानाधिकारियों ने एजेंसियों का निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
Alwar LPG Shortage News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों ने अलवर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़ और उपभोक्ताओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए अब अलवर पुलिस को खुद मैदान में उतरना पड़ा है. एसपी सुधीर चौधरी के सख्त निर्देशों के बाद जिले के तमाम थानाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की गैस एजेंसियों का मोर्चा संभाल लिया है.
अफवाहों पर लगाम
शहर के मालवीय नगर स्थित गैस एजेंसी पर बुधवार को हुए भारी हंगामे के बाद आज सुबह से ही पुलिस मुस्तैद दिखी. बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी ने गैस एजेंसी संचालकों से मुलाकात की और कतारों में लगे उपभोक्ताओं को जागरूक किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं मालवीय नगर में आज सुबह फिर से लंबी लाइनें और तनाव देखा गया, जिसे अरावली विहार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया.
पुलिस का भरोसा अभियान
पुलिस प्रशासन का यह अभियान दो स्तरों पर काम कर रहा है. सभी थाना प्रभारियों को पाबंद किया गया है कि वे एजेंसी संचालकों से स्टॉक की जानकारी लें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वैध उपभोक्ता को परेशान न किया जाए. पुलिस लाउडस्पीकर और व्यक्तिगत संवाद के जरिए लोगों को बता रही है कि अनावश्यक भंडारण (होर्डिंग) न करें.
शिकायत के लिए जारी किए नंबर
थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता को कालाबाजारी या सिलेंडर न मिलने की शिकायत है, तो वे सीधे सरकारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं-
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से गैस संकट की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर भी पुलिस की पैनी नजर है.
