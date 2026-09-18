/तारबंदी और बुवाई के विवाद ने उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार, अलवर में 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Alwar News: अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुरी गांव में पारिवारिक जमीन विवाद के बीच 38 वर्षीय युवक कमल सिंह की मौत हो गई. गुरुवार दोपहर बाद कमल सिंह ने खेत में बने कुएं में छलांग लगा दी. घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद मालाखेड़ा थाना पुलिस ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची और कुएं से युवक को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

काफी प्रयास के बाद कमल सिंह को कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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लंबे समय से चल रहा था जमीन को लेकर विवाद

जानकारी के अनुसार, अचलपुरी निवासी कमल सिंह पुत्र किशन सिंह का परिवार के ही लोगों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. परिजनों का कहना है कि जमीन से जुड़े विवाद के कारण कमल सिंह पिछले कुछ समय से तनाव में था.

परिजनों के मुताबिक कमल सिंह का अपने भाई धनपाल और चाचा लालजी मीना के साथ पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद था. जमीन के मामले को लेकर परिवार में पहले भी कई बार कहासुनी और झगड़े हो चुके थे. इन विवादों के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है. घायलों का अलवर में इलाज कराया गया था.

खेत में काम और जमीन बेचने को लेकर दबाव का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि कमल सिंह और उसके परिवार पर खेत में बुवाई समेत अन्य कृषि कार्य करने को लेकर दबाव बनाया जाता था. इसके अलावा जमीन बेचने के लिए दबाव डालने और धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं.

परिजनों के अनुसार, खेत की तारबंदी को लेकर भी पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था. जमीन को लेकर लगातार चल रहे विवाद के कारण परिवार में तनाव की स्थिति बनी हुई थी. परिजनों का कहना है कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते कमल सिंह भी मानसिक तनाव में था.

मौत की असली वजह पुलिस जांच के बाद होगी साफ

पुलिस ने फिलहाल शव को मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. कमल सिंह ने किन परिस्थितियों में कुएं में छलांग लगाई और उसकी मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा.

पुलिस पूर्व में हुए विवादों और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवार में मचा कोहराम

कमल सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया गया है कि मृतक के चार बेटियां और दो अन्य बच्चे हैं. अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है.