अलवर के युवक की साउथ अफ्रीका में अचानक टूट गई सांसें, पत्नी चीख-चीख कर कह रही- डेडबॉडी ला दो, आखिरी बार देख तो लूं...

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड़ गांव निवासी गंगाराम योगी (37) की साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन अब शव को भारत लाने की प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं और सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं.

परिवार को परिचितों के माध्यम से बताया गया है कि शव भारत लाने में करीब 10 दिन लग सकते हैं. हालांकि, शव किस प्रक्रिया से और कब तक आएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक परिवार को नहीं मिल सकी है. इस संबंध में परिजनों ने सरकार तक संदेश पहुंचाया है, लेकिन अब तक प्रशासन या किसी अधिकारी ने उनके घर पहुंचकर जानकारी नहीं दी है.

जानकारी के अनुसार गंगाराम 15 अगस्त 2025 को रोजगार की तलाश में साउथ अफ्रीका गया था. उसे अजमेर के किशनगढ़ निवासी एक ठेकेदार कंपनी के खर्च पर वहां खान में मजदूरी के लिए लेकर गया था. गंगाराम हर महीने घर खर्च के लिए 30 से 35 हजार रुपए भेजता था, लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से पैसे नहीं आ रहे थे.

डीएनटी समाज के अलवर संयोजक पुखराज योगी ने बताया कि बुधवार को गंगाराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. पहले उसकी कमर में दर्द हुआ और इसके कुछ ही समय बाद उसे हार्ट अटैक आ गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि महज 30 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो गई.

इकलौता कमाऊ शख्स था गंगाराम

गंगाराम अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है. सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां बुजुर्ग हैं. परिवार में तीन भाई भी हैं, जो खेती-बाड़ी और मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं.

घटना की खबर मिलते ही अलवर स्थित घर पर पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन सरकार से आर्थिक सहायता और शव को जल्द भारत लाने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं.

