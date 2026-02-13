Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर के युवक की साउथ अफ्रीका में अचानक टूट गई सांसें, पत्नी चीख-चीख कर कह रही- डेडबॉडी ला दो, आखिरी बार देख तो लूं...

Alwar News: राजस्थान के अलवर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, यहां के राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड़ गांव निवासी गंगाराम योगी (37) की साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से मौत हो गई. परिजन अब शव को भारत लाने की प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं और सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 13, 2026, 10:43 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 10:43 AM IST

Trending Photos

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
8 Photos
Rajasthan Temple

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच
9 Photos
jaipur news

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच

Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं 31°C की तपिश, तो कहीं बारिश की आहट, जानें सबसे ठंडे शहर
5 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं 31°C की तपिश, तो कहीं बारिश की आहट, जानें सबसे ठंडे शहर

अलवर के युवक की साउथ अफ्रीका में अचानक टूट गई सांसें, पत्नी चीख-चीख कर कह रही- डेडबॉडी ला दो, आखिरी बार देख तो लूं...

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड़ गांव निवासी गंगाराम योगी (37) की साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन अब शव को भारत लाने की प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं और सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं.

परिवार को परिचितों के माध्यम से बताया गया है कि शव भारत लाने में करीब 10 दिन लग सकते हैं. हालांकि, शव किस प्रक्रिया से और कब तक आएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक परिवार को नहीं मिल सकी है. इस संबंध में परिजनों ने सरकार तक संदेश पहुंचाया है, लेकिन अब तक प्रशासन या किसी अधिकारी ने उनके घर पहुंचकर जानकारी नहीं दी है.

जानकारी के अनुसार गंगाराम 15 अगस्त 2025 को रोजगार की तलाश में साउथ अफ्रीका गया था. उसे अजमेर के किशनगढ़ निवासी एक ठेकेदार कंपनी के खर्च पर वहां खान में मजदूरी के लिए लेकर गया था. गंगाराम हर महीने घर खर्च के लिए 30 से 35 हजार रुपए भेजता था, लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से पैसे नहीं आ रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डीएनटी समाज के अलवर संयोजक पुखराज योगी ने बताया कि बुधवार को गंगाराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. पहले उसकी कमर में दर्द हुआ और इसके कुछ ही समय बाद उसे हार्ट अटैक आ गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि महज 30 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो गई.

इकलौता कमाऊ शख्स था गंगाराम

गंगाराम अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है. सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां बुजुर्ग हैं. परिवार में तीन भाई भी हैं, जो खेती-बाड़ी और मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं.

घटना की खबर मिलते ही अलवर स्थित घर पर पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन सरकार से आर्थिक सहायता और शव को जल्द भारत लाने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news