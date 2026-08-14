/बच्चे ने एक अमरूद क्या खा लिया, दबंगों ने तलवार से फाड़ दिया पिता का सिर, मां पर भी किया हमला

Alwar News: अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में अमरूद खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. मंडी मोड़ स्थित सब्जी मंडी में एक बच्चे द्वारा दुकान से अमरूद उठाकर खाने के बाद विवाद हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने बच्चे के पिता के साथ मारपीट की और बाद में तलवार से हमला कर दिया. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई है.

बेटे के साथ मंडी गया था पिता

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जानकारी के अनुसार गुरु नानक कॉलोनी निवासी तान सिंह पुत्र बिंदा सिंह वेल्डिंग का काम करता है. गुरुवार को वह अपने छोटे बेटे के साथ मंडी मोड़ स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी करने गया था. इसी दौरान उसके बेटे ने वहां एक सब्जी की दुकान से अमरूद उठाकर खा लिया. इसी बात को लेकर वहां विवाद की स्थिति बन गई.

पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ने का आरोप

बताया जा रहा है कि सब्जी की दुकान के पास स्थित शराब के ठेके पर तान सिंह से पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ लोग मौजूद थे. आरोप है कि अमरूद खाने की बात को लेकर इन लोगों ने तान सिंह से विवाद शुरू कर दिया. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद मामला बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

पत्नी ने पहुंचकर किया बीच-बचाव

विवाद की जानकारी मिलने के बाद तान सिंह की पत्नी सपना भी मौके पर पहुंची. उसने पति के साथ हो रही मारपीट को रोकने और बीच-बचाव करने का प्रयास किया. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने सपना के साथ भी मारपीट की. स्थिति बिगड़ने के बाद तान सिंह पर तलवार से हमला कर दिया गया.

सिर पर गंभीर चोट, लगे करीब एक दर्जन टांके

तलवार के हमले में तान सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई. चोट लगने के बाद वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल तान सिंह को उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने उसके सिर की चोट पर करीब एक दर्जन टांके लगाए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही घटना में शामिल बताए जा रहे लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस विवाद की शुरुआत से लेकर तलवार से किए गए हमले तक की पूरी घटना की जानकारी जुटा रही है. मामले में आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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