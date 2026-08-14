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बच्चे ने एक अमरूद क्या खा लिया, दबंगों ने तलवार से फाड़ दिया पिता का सिर, मां पर भी किया हमला

Alwar News: अलवर के मंडी मोड़ पर बच्चे के अमरूद खाने को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने बच्चे के पिता तान सिंह से मारपीट के बाद तलवार से हमला किया. सिर में गंभीर चोट लगने पर करीब एक दर्जन टांके लगाए गए. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 14, 2026, 01:46 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 01:46 PM IST
बच्चे ने एक अमरूद क्या खा लिया, दबंगों ने तलवार से फाड़ दिया पिता का सिर, मां पर भी किया हमला
Image Credit: अमरूद खाने को लेकर हिंसक विवाद.

Alwar News: अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में अमरूद खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. मंडी मोड़ स्थित सब्जी मंडी में एक बच्चे द्वारा दुकान से अमरूद उठाकर खाने के बाद विवाद हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने बच्चे के पिता के साथ मारपीट की और बाद में तलवार से हमला कर दिया. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई है.

बेटे के साथ मंडी गया था पिता

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जानकारी के अनुसार गुरु नानक कॉलोनी निवासी तान सिंह पुत्र बिंदा सिंह वेल्डिंग का काम करता है. गुरुवार को वह अपने छोटे बेटे के साथ मंडी मोड़ स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी करने गया था. इसी दौरान उसके बेटे ने वहां एक सब्जी की दुकान से अमरूद उठाकर खा लिया. इसी बात को लेकर वहां विवाद की स्थिति बन गई.

पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ने का आरोप

बताया जा रहा है कि सब्जी की दुकान के पास स्थित शराब के ठेके पर तान सिंह से पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ लोग मौजूद थे. आरोप है कि अमरूद खाने की बात को लेकर इन लोगों ने तान सिंह से विवाद शुरू कर दिया. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद मामला बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

पत्नी ने पहुंचकर किया बीच-बचाव

विवाद की जानकारी मिलने के बाद तान सिंह की पत्नी सपना भी मौके पर पहुंची. उसने पति के साथ हो रही मारपीट को रोकने और बीच-बचाव करने का प्रयास किया. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने सपना के साथ भी मारपीट की. स्थिति बिगड़ने के बाद तान सिंह पर तलवार से हमला कर दिया गया.

सिर पर गंभीर चोट, लगे करीब एक दर्जन टांके

तलवार के हमले में तान सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई. चोट लगने के बाद वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल तान सिंह को उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने उसके सिर की चोट पर करीब एक दर्जन टांके लगाए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही घटना में शामिल बताए जा रहे लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस विवाद की शुरुआत से लेकर तलवार से किए गए हमले तक की पूरी घटना की जानकारी जुटा रही है. मामले में आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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