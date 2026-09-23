/सास के एक फोन कॉल ने खोली खौफनाक सच्चाई, डेढ़ साल पहले हुई शादी का ऐसा अंत देख कांप उठे लोग!

Alwar News: वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित एक आवासीय सोसायटी में मंगलवार दोपहर 22 वर्षीय विवाहिता अनुराधा बघेल की आठवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई. गंभीर हालत में अनुराधा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मृतका के पति सुमित बघेल को हिरासत में लिया है.

आठवीं मंजिल से गिरने के बाद अस्पताल पहुंचाया

पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे की है. सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यहां अनुराधा अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली. पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

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अनुराधा अपने पति सुमित बघेल और अन्य ससुराल वालों के साथ इसी फ्लैट में रह रही थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीहर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के लगाए आरोप

मृतका के भाई सचिन कुमार, निवासी आगरा, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले अनुराधा की शादी सुमित बघेल से हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही पति सुमित, सास कुसुमलता, ससुर उदयचंद और देवर हिमांशु व रोहित पर अनुराधा को कार सहित अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अनुराधा के बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल पक्ष की ओर से कथित प्रताड़ना और बढ़ गई थी.

सास के फोन के बाद मौके पर पहुंचे परिजन

रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अनुराधा की सास कुसुमलता ने पीहर पक्ष को फोन कर उसकी मौत की सूचना दी. जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे. इसके बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर अनुराधा की हत्या किए जाने का आरोप लगाया. पुलिस ने पीहर पक्ष की शिकायत को आधार बनाकर दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पति हिरासत में, CO South कर रहे जांच

बताया जा रहा है कि अनुराधा के पति सुमित बघेल की अपनी प्रिंटिंग प्रेस है. पुलिस ने मामले में उसके पति सुमित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूरे मामले की जांच सीओ साउथ द्वारा की जा रही है.

थाना प्रभारी महेश तिवाड़ी ने बताया कि पीहर पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और मृतका के पति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपों और घटना की परिस्थितियों को लेकर जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.