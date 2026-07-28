/अलवर में दहेज के लिए विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

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Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों पर बुलेट मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. इस संबंध में पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है.
परिजनों के अनुसार, दिलशाना उर्फ दिलशान की शादी 11 मई 2022 को अलवर जिले के चिरखाना निवासी अरबेज से हुई थी. आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष कम दहेज लाने को लेकर ताने देता था और बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पांच लाख रुपये की मांग करता था.
दोनों पक्षों के बीच समझौता बैठकें हुई
दहेज विवाद को लेकर कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायतें भी हुईं. जनवरी, अप्रैल और 24 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों के बीच समझौता बैठकें हुईं, जिनमें ससुराल पक्ष ने प्रताड़ना नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद उत्पीड़न जारी रहा.
जान से मारने की धमकी
परिजनों का कहना है कि 28 जुलाई की सुबह दिलशाना ने फोन कर बताया था कि पति और अन्य ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई. कुछ समय बाद परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली, जब परिवार ससुराल पहुंचा, तब तक पुलिस उसे अस्पताल ले जा चुकी थी.
पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप
मृतका के परिजनों ने पति, सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाना अलवर में लिखित शिकायत दी है और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
बता दें कि भारत में दहेज लेना, देना या इसके लिए प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और भारतीय कानूनों के तहत न्यूनतम 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.
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