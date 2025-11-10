रूस में पढ़ाई कर रहे अलवर के अजीत चौधरी की दर्दनाक मौत, 22 दिन बाद मिला शव

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव के रहने वाले अजीत चौधरी रूस के ऊफा शहर में रह रहे थे, जो 19 अक्टूबर को लापता हो गया, जिसका शव 22 दिन बाद भारत लौटा है.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव निवासी रूपसिंह चौधरी का बेटा अजीत चौधरी रूस के ऊफा शहर स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा था. साल 2023 में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला अजीत तीसरे वर्ष का छात्र था. 19 अक्टूबर को वह अचानक लापता हो गया. अगले दिन कॉलेज कैंपस से कुछ दूरी पर नदी किनारे उसके कपड़े मिले, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
अजीत के लापता होने के बाद से ही घर में मातम का माहौल है. मां और भाभी रात भर बेटे की याद में रोती रहती हैं. 22 दिनों से घर में खाना नहीं बना, पड़ोसी ही भोजन भेजते हैं लेकिन दुख से भरा परिवार एक निवाला भी नहीं खा पा रहा. अजीत के चाचा राधेश्याम चौधरी ने कहा कि हर दिन उम्मीद थी कि बेटा जिंदा मिलेगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया.
पोस्टमॉर्टम में देरी से बढ़ा दुख
लगातार तलाशी अभियान के बाद 6 नवंबर को नदी के बांध में अजीत का शव बरामद हुआ. पहचान विश्वविद्यालय के अन्य भारतीय छात्रों ने की. अब शव रूस से भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पोस्टमॉर्टम और दस्तावेजी कार्यवाही में देरी से परिवार का दर्द और गहरा गया है. मां और बहन लगातार बेटे को अंतिम बार देखने की गुहार लगा रही हैं.
भारतीय दूतावास पर सवाल, परिजनों ने जताई नाराजगी
परिजनों का कहना है कि रूस में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी शव लाने की प्रक्रिया पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे. परिवार ने नॉर्थ अमेरिका राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम भंडारी को कानूनी रूप से अधिकृत किया है कि वे अजीत का शव भारत लाने में मदद करें.
प्रेम भंडारी ने बताया कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से लगभग 6 लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि शव को भारत लाया जा सके. उन्होंने कहा कि यदि किसी वजह से फंड मंजूर नहीं होता, तो एसोसिएशन खुद खर्च उठाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम की पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाएगी, ताकि किसी तरह का संदेह न रहे.
