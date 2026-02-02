Zee Rajasthan
Alwar: मिनी सचिवालय कर्मी ने की आत्महत्या, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव भूगोर में मिनी सचिवालय में कार्यरत फोर्थ क्लास कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. उसके पिता अलवर कोर्ट में चपरासी के पद पर तैनात थे.
 

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव भूगोर में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. अलवर मिनी सचिवालय में कार्यरत फोर्थ क्लास कर्मचारी ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 24 वर्षीय राकेश जाटव पुत्र रोहतास जाटव के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, राकेश अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फंदे से लटका मिला. वह अपने पिता रोहतास जाटव के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत मिनी सचिवालय में कार्यरत था, उसके पिता अलवर कोर्ट में चपरासी के पद पर तैनात थे.

परिजनों ने बताया कि राकेश शराब की लत से ग्रसित था और इसी कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव में रहता था. रविवार शाम करीब सात बजे वह शराब के नशे में था. इसी दौरान उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया.

घटना के समय राकेश की पत्नी और उसके तीन छोटे बच्चे घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, जबकि उसकी मां दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने गई हुई थी. काफी देर तक राकेश के नीचे नहीं आने पर परिजन ऊपर पहुंचे, जहां उसे फांसी पर लटका देख हड़कंप मच गया.

सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
इधर, अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बगड़ राजपूत में रविवार को खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय जहरीली दवा के प्रभाव से एक युवक की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

मृतक की पहचान 28 वर्षीय भीम सिंह पुत्र मोहनलाल जाटव के रूप में हुई है. भीम सिंह खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. जानकारी के अनुसार रविवार को वह अपने खेत में फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था. इसी दौरान अचानक जहरीली दवा का असर होने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया.

परिजन और ग्रामीण तत्काल उसे उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया. हालांकि, रविवार रात उपचार के दौरान भीम सिंह ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं. उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

सूचना मिलने पर बगड़ तिराहा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

इधर, अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बगड़ राजपूत में रविवार को खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय जहरीली दवा के प्रभाव से एक युवक की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

