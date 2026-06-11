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3 मासूम बच्चों की मां अचानक हुई लापता, अलवर के नाकचपुर गांव के इस मामले ने उड़ाए सबके होश!

Alwar News: अलवर के नाकचपुर गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक युवती और तीन बच्चों की मां विवाहिता के लापता होने के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों ने जल्द बरामदगी और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jun 11, 2026, 07:43 AM|Updated: Jun 11, 2026, 07:43 AM
3 मासूम बच्चों की मां अचानक हुई लापता, अलवर के नाकचपुर गांव के इस मामले ने उड़ाए सबके होश!
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर जिले के नाकचपुर गांव निवासी गंगाराम यादव सहित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि नाकचपुर गांव की एक युवती और सालपुरी गांव की एक विवाहिता महिला को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, लेकिन मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

रिपोर्ट दर्ज, फिर भी नहीं हुई बरामदगी
परिजनों के अनुसार, इस संबंध में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसके बावजूद पुलिस न तो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सकी है और न ही लापता महिला की बरामदगी हो पाई है. ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद से लगातार पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन मामले में अपेक्षित प्रगति नजर नहीं आ रही है.

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तीन छोटे बच्चों की मां है लापता महिला
परिवार का कहना है कि लापता महिला तीन छोटे बच्चों की मां है. उसके अचानक घर से चले जाने के बाद बच्चों और परिजनों के सामने गंभीर पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है. परिवार के सदस्य लगातार उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

परिजनों ने पुलिस के व्यवहार पर भी उठाए सवाल
ज्ञापन में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी जताई गई है. परिजनों का आरोप है कि कई बार थाने के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे परिवार की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा
ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि महिला के लापता होने के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में है. मां की गैरमौजूदगी से तीनों छोटे बच्चे परेशान हैं और परिवार लगातार चिंता में जीवन बिता रहा है. परिजनों के अनुसार, इस तनाव के बीच परिवार के एक सदस्य की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे उनका दुख और गहरा गया है.

जिला कलेक्टर से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही लापता महिला की जल्द से जल्द बरामदगी कराई जाए और यदि पुलिस स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर उचित कार्रवाई की जाए.

न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे व्यापक जनआंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि परिवार को न्याय दिलाने और महिला की सुरक्षित बरामदगी के लिए प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने चाहिए.

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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