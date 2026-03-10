अलवर के घातक बंदर, बचने के लिए महिला छत से कूदी, पैर फैक्चर

Alwar Monkey Attack News: कस्बे में बंदरों का बढ़ता आतंक अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है. सोमवार को बंदरों के हमले से घबराकर एक महिला को अपनी जान बचाने के लिए छत से छलांग लगानी पड़ी, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए. घटना के बाद कस्बे में लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार, कस्बे के मीना जोगी मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार योगी की पत्नी धारा योगी घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थीं. इसी दौरान अचानक बंदरों का एक झुंड छत पर आ गया और महिला के पीछे पड़ गया. बंदरों के आक्रामक रवैये से घबराकर महिला ने जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी. नीचे गिरने से उसके दोनों पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गए. परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ौदामेव कस्बे में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है. बंदरों के झुंड अक्सर घरों की छतों, गलियों और बाजारों में घूमते रहते हैं और कई बार लोगों पर हमला कर देते हैं. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. कई बार बंदर लोगों के हाथ से सामान छीन लेते हैं और काटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे कस्बे में डर का माहौल बना हुआ है.

बताया गया है कि 3 दिसंबर 2025 को कस्बे के निजी स्कूल संचालकों ने भी इस समस्या को लेकर बड़ौदामेव नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी. स्कूलों के आसपास बंदरों के मंडराने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है.

बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा

निजी शिक्षण संस्थान संघ बड़ौदामेव के अध्यक्ष नरेंद्र मीणा ने बताया कि कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बंदरों के हमले से डरकर एक महिला को छत से कूदना पड़ा, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए. संघ ने नगर पालिका को ज्ञापन देकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी और आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ.

स्थानीय निवासी रवि खान ने कहा कि कस्बे में बंदरों के झुंड बाजार और रिहायशी इलाकों में लोगों पर हमला कर रहे हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं. इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बंदरों को पकड़ने की मांग की.

बंदरों को पकड़वाने के लिए टेंडर जारी

नगर पालिका बड़ौदामेव की ईओ रेखा गुर्जर ने बताया कि बंदरों को पकड़वाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया जारी है. टेंडर पूरा होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर टीम को काम सौंप दिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी.

घटना के बाद कस्बेवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बुलाकर तुरंत अभियान चलाया जाए, भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके. लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

