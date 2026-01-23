Alwar mosque electrocution: अलवर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नमाज की अजान देते समय मस्जिद के माइक में करंट आने से इमाम गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के नगंला भूरिया गांव में हुई, जिसने पूरे इलाके में सदमा पहुंचा दिया है.

नगंला भूरिया गांव की मस्जिद में फज्र की नमाज से पहले अजान शुरू हुई. इमाम ईसब खान ने जैसे ही माइक हाथ में लिया और अजान देना शुरू किया, वैसे ही माइक से तेज करंट का झटका लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इमाम को इतना जोरदार झटका लगा कि वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. मस्जिद में मौजूद नमाजियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी ने तुरंत इमाम की मदद की.

तत्काल राहत कार्य

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सूझ-बूझ दिखाते हुए मस्जिद की बिजली सप्लाई काट दी, ताकि और कोई हादसा न हो. इसके बाद घायल इमाम को प्राथमिक उपचार के लिए नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में इमाम का इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, करंट लगने से उनके शरीर के कई हिस्सों में जलन और गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

पुलिस जांच और प्रारंभिक निष्कर्ष

घटना की सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल जाकर इमाम की स्थिति का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में माइक और बिजली के तारों में तकनीकी खराबी होने की आशंका जताई गई है. पुलिस ने मस्जिद के आसपास के बिजली उपकरणों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और दोषी तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों की मांग और सुरक्षा की चेतावनी

इस घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा और चिंता दोनों है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव-गांव की मस्जिदों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे सभी विद्युत उपकरणों, माइक और स्पीकर की नियमित जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि इमाम ईसब खान जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-