Alwar News: 15 वर्ष बाद मिला इंसाफ, अदालत ने 14 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Alwar Crime News: अलवर. राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में 15 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में सोमवार को एससी-एसटी विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़ित परिवार ने इसे देर से मिला लेकिन पूरा इंसाफ बताया.

16 सितंबर 2010 की खौफनाक शाम

यह मामला 16 सितंबर 2010 का है. गांव में एक पुराने रास्ते को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन आरोपियों ने ग्रामीणों के विरोध के बावजूद विवादित रास्ते को ट्रैक्टर से जोत दिया. इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते की पहचान के लिए पत्थर गाड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपियों ने इन पत्थरों को भी उखाड़कर फेंक दिया, जिससे मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इसके बाद आरोपियों ने लाठी, डंडे और फरसी से ग्रामीणों पर हमला बोल दिया. हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें रामस्वरूप सबसे गंभीर रूप से जख्मी हुए. उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

केस की शुरुआत और लंबी कानूनी लड़ाई

मृतक रामस्वरूप के भाई राजेंद्र सिंह ने उसी दिन थाना खेड़ली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार सोमवार को एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट का सख्त रुख: सभी 14 दोषी करार

विशेष अदालत ने लंबी बहस और गवाहों के बयानों के बाद सभी 14 आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने इसे सामूहिक हमला और सुनियोजित हत्या माना. दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है.

पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया

फैसले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू थे. राजेंद्र सिंह ने कहा, “15 साल इंतजार किया, लेकिन आज न्याय मिला. रामस्वरूप की आत्मा को शांति मिलेगी.” गांव वालों ने भी अदालत के बाहर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.यह फैसला उन तमाम मामलों के लिए मिसाल बनेगा जहां एससी-एसटी समुदाय के लोग लंबे समय तक इंसाफ की राह देखते रहते हैं. अदालत का यह कड़ा रुख सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!