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अलवर 2023 के हत्याकांड में बड़ा फैसला, 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

Alwar News: अलवर जिले के मुंडिया खेड़ा गांव में साल 2023 में हुए चर्चित हत्या मामले में एडीजे नंबर-3 कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 18 जुलाई 2023 का है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 04, 2026, 08:30 PM|Updated: Jun 04, 2026, 08:30 PM
अलवर 2023 के हत्याकांड में बड़ा फैसला, 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुंडिया खेड़ा गांव में साल 2023 में हुए बहुचर्चित हत्या प्रकरण में एडीजे नंबर-3 कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

सरकारी अधिवक्ता अजीत यादव ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय दिया. यह मामला 18 जुलाई 2023 का है.

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परिवादी हासम पुत्र रहमान, निवासी मुंडिया खेड़ा ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई शरीफ, अरबाज, उमेर, समीना और अमीना खेत से ट्रैक्टर द्वारा चारा लेने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में आरोपी आसू मोहम्मद उर्फ आसू, ईसे खां, वकीला सहित अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी व सरियों से हमला कर दिया.

हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल शरीफ को उपचार के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने हत्या, मारपीट और रास्ता रोकने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर अदालत में पेश किए गए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी आसू मोहम्मद उर्फ आसू, ईसे खां और वकीला को धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. साथ ही मृतक शरीफ के परिजनों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को अनुशंसा भेजने के निर्देश दिए गए हैं. करीब तीन वर्षों तक चले इस चर्चित मामले में आए फैसले को मृतक पक्ष के लिए बड़ी राहत और न्याय की जीत माना जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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