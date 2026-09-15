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Alwar Murder Case: कार से कुचलकर 3 दोस्तों की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पकड़ा

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन दोस्तों को कार से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों अमित, महेश और तन्मय को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश के चलते हत्या का सामने आ रहा है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 15, 2026, 04:50 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 04:50 PM IST
Alwar Murder Case: कार से कुचलकर 3 दोस्तों की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पकड़ा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र के मोती नगर में बाइक सवार तीन युवकों को कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है.

वारदात का शक
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित, महेश और तन्मय के रूप में हुई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया.

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तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर
दरअसल, काली मोरी स्थित मोती नगर नाले के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन दोस्तों हिमांशु शर्मा, युवराज उर्फ युवी सैनी और जितेंद्र उर्फ छोटू राजपूत को टक्कर मार दी थी. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

साजिश का लगाया आरोप
घटना के शुरुआती दौर में पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही थी, लेकिन मृतकों के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच का दायरा बढ़ाया.

आठ विशेष टीमों ने शुरू की तलाश
जांच के दौरान पुलिस को घटना के योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए जाने के संकेत मिले. इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन आरपीएस अधिकारियों और पांच थानाधिकारियों की निगरानी में आठ विशेष टीमें गठित की गईं. टीमों ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया.

दो दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी
गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अरावली विहार थाना पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, मामले में तीन अन्य नामजद आरोपी भी शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनकी भूमिका के साथ-साथ अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

72 घंटे के भीतर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वारदात योजनाबद्ध तरीके से किए जाने की बात सामने आ रही है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों और उनकी भूमिका की जांच कर रही है. परिजनों और समाज के लोगों को पुलिस ने 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था. इसी समय सीमा के भीतर तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और एक नाबालिग को निरुद्ध किए जाने से मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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