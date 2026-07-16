/अलवर कोर्ट का बड़ा फैसला! प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना

Alwar News: मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए अलवर जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार भंडारी ने आरोपी संजय खान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने नशे के कारोबार पर जताई सख्त चिंता

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फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. विशेष रूप से युवाओं को इसकी चपेट में आने से रोकने के लिए ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी उचित नहीं होगी.

गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा आरोपी

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश शर्मा के अनुसार, 7 जुलाई 2021 को एनईबी थाना पुलिस नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइक को रोककर उसकी जांच की. तलाशी लेने पर बाइक चला रहे संजय खान के कब्जे से 110 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुईं.

पुलिस ने आरोपी से इन दवाओं को रखने और परिवहन करने से संबंधित वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र मांगा, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

बाइक भी की गई जब्त, मालिक के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ बाइक भी जब्त कर ली. जांच में सामने आया कि बाइक राजू के नाम पर पंजीकृत थी. इसके आधार पर पुलिस ने बाइक मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

9 गवाह और 36 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके अलावा 36 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए. अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अपना फैसला सुनाया.

मुख्य आरोपी दोषी, बाइक मालिक को मिला लाभ

सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संजय खान को प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, बाइक मालिक राजू के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त न्यायिक रुख का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.