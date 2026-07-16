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अलवर कोर्ट का बड़ा फैसला! प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना

Alwar News: अलवर जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में आरोपी संजय खान को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस ने 2021 में उसके पास से 110 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की थीं.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 16, 2026, 02:15 PM|Updated: Jul 16, 2026, 02:15 PM
अलवर कोर्ट का बड़ा फैसला! प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए अलवर जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार भंडारी ने आरोपी संजय खान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने नशे के कारोबार पर जताई सख्त चिंता

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फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. विशेष रूप से युवाओं को इसकी चपेट में आने से रोकने के लिए ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी उचित नहीं होगी.

गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा आरोपी

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश शर्मा के अनुसार, 7 जुलाई 2021 को एनईबी थाना पुलिस नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइक को रोककर उसकी जांच की. तलाशी लेने पर बाइक चला रहे संजय खान के कब्जे से 110 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुईं.

पुलिस ने आरोपी से इन दवाओं को रखने और परिवहन करने से संबंधित वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र मांगा, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

बाइक भी की गई जब्त, मालिक के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ बाइक भी जब्त कर ली. जांच में सामने आया कि बाइक राजू के नाम पर पंजीकृत थी. इसके आधार पर पुलिस ने बाइक मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

9 गवाह और 36 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके अलावा 36 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए. अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अपना फैसला सुनाया.

मुख्य आरोपी दोषी, बाइक मालिक को मिला लाभ

सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संजय खान को प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, बाइक मालिक राजू के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त न्यायिक रुख का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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