/Alwar: साइकिल का संतुलन बिगड़ने से 11 साल का बच्चा कुएं में गिरा, हुई दर्दनाक मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र के देवी धौलागढ़ थाना अंतर्गत नांगल रूपा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां साइकिल का संतुलन बिगड़ने से 11 वर्षीय बालक की कुएं में गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई.

जानकारी के अनुसार, नांगल रूपा निवासी हेमंत प्रजापत (11), पुत्र पतीराम, अपने परिजनों के साथ खेत पर गया हुआ था. परिजन जहां खेत में बुवाई कार्य में व्यस्त थे, वहीं हेमंत पास ही साइकिल चला रहा था. इसी दौरान वह साइकिल सहित खेत में बने कुएं के करीब पहुंच गया और अचानक संतुलन बिगड़ने से सीधे कुएं में जा गिरा.

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बालक के गिरते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई तुरंत ही परिजनों और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया. करीब 25 फीट गहरे कुएं में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ था. परिजन अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरे और लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

ग्रामीणों ने रस्सियों की मदद से शव को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर देवी धौलागढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की. पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

सहमति के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को घर ले जाया गया. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मासूम हेमंत की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

पढ़िए अलवर की एक और खबर

अलवर जिले के खेरली क्षेत्र में सोमवार को दो सीएनजी टेंपो की आमने-सामने टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए. हादसा खेरली रेल गांव स्थित अंबेडकर भवन के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार टेंपो ने सामने से आ रहे दूसरे टेंपो को टक्कर मार दी.

जानकारी के अनुसार, घायल टेंपो चालक अपने परिवार के साथ भरतपुर जिले के भुसावर से नगर के पास गांव खेस्ती जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो चालक, उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को खेरली उपजिला अस्पताल पहुंचाया. वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. वरिष्ठ चिकित्सक संतोष यादव के अनुसार, मां और बेटी की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि चालक का उपचार जारी है.

सूचना मिलते ही खेरली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दूसरा टेंपो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. घायल टेंपो चालक रामकिशोर ने बताया कि वे परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आए टेंपो ने अचानक टक्कर मार दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.