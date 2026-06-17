/दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

Alwar News: राजस्थान के अलवर के कठूमर के भनोखर गांव की 18 वर्षीय छात्रा रेणु मीणा ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली. रेणु अपने तीन बहनों और एक भाई के साथ दिल्ली में एक फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. उसके पिता हरिनारायण मीणा पालम एयरपोर्ट क्षेत्र में निजी कार्य करते हैं.

परिजनों के अनुसार, 14 जून की शाम सभी भाई-बहन रोज की तरह लाइब्रेरी से पढ़ाई कर लौटे. इसके बाद रेणु अपने कमरे में चली गई. कुछ समय बाद जब भाई-बहनों ने उसे चाय के लिए आवाज लगाई, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. संदेह होने पर कमरे का दरवाजा खोला गया, जहां रेणु का शव रोशनदान से फंदे पर लटका मिला.

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डॉक्टर बनना चाहती थी रेणु

रेणु के चाचा योगेश मीणा ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी. उसने 10वीं और 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे.

कथित तौर पर वह नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थी. 21 जून को होने वाली री-नीट परीक्षा में उसे शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही उसने यह कदम उठा लिया.

पहुंचीं भरतपुर सांसद संजना जाटव

मंगलवार को शोक व्यक्त करने भनोखर पहुंचीं भरतपुर सांसद संजना जाटव ने कहा कि यदि छात्रा ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से आहत होकर आत्महत्या की है, तो यह बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा…

वहीं, इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि यह तीसरा मामला है, जब नीट की तैयारी कर रहे राजस्थान के छात्र-छात्राओं ने बीजेपी सरकार के सिस्टम की नाइंसाफी से आहत होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है.

इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि देश की जनता अब PM नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था पर लगे इस दाग की नैतिक जिम्मेदारी कब तय की जाएगी. उन्होंने यह भी पूछा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद से इस्तीफा कब देंगे.

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आजकल परीक्षा के दबाव में कई बच्चे अत्यधिक तनाव महसूस कर रहे हैं. इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद हैं. इसके साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. तनाव में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके माता-पिता, परिवार और देश को आपकी जरूरत है.