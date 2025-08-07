Alwar News: बच्चे की गर्दन दबाकर मजबूर मां के साथ किया गैंगरेप, 2 आरोपी हुए अरेस्ट

Alwar News: खेड़ली थाना पुलिस ने एक महिला से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में अकेली महिला को घर में घुसकर कर दो जनों ने बच्चे की गर्दन दबाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को नहीं बताने की धमकी देकर चुप करा दिया.

इतना होने पर भी आरोपी यही नहीं रूके. फिर दोबारा 27 मई को जगदीश सैनी, दशरथ प्रजापत निवासी सोखर ने बाथरूम में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया. तथा फोटो और वीडियो बना लिए. पीड़िता को आरोपि ने वीडियो वायरल करने तथा बच्चे तथा पति को मारने की धमकी देकर चुप करा दिया.

उसके बाद पीड़िता अपने पीहर चली गई. कुछ दिन बाद पति उसको लेने गया तो उसने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता खेड़ली थाना पहुंची तथा सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान लिए तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया. बाद में पीड़िता का मेडिकल कराया. पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में 164 में बयान दर्ज करवाए. तब से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है. तथा खेड़ली कोर्ट में पेश किया. जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया.

सोसायटी में दंपति ने लोन के नाम पर बिछाया ठगी का जाल, दर्जनों पड़ोसी हुए शिकार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में आनंदम सोसायटी में रह रहे एक दंपत्ति ने सोसायटी के दूध वाले, सब्जी वाले, गार्ड, दुकानदारों और पड़ोसियों को लोन दिलाने के नाम पर ठग लिया. आरोपी दंपत्ति दूसरों के दस्तावेज लेकर लोन पास कराते और रकम अपने खाते में डलवाते थे.

पिछले तीन दिन में अलग-अलग लोगों की शिकायतों में इस ठगी का खुलासा हुआ है. वर्तमान में दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं. पत्नी को जेल भेज दिया गया है, जबकि पति विष्णु पुलिस रिमांड पर है. ठगी की शुरुआत एक-दो लोगों से हुई, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया.

