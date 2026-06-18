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Alwar: चलती ट्रेन से गिरा युवक, 4 साल के बेटे के सिर से छीन गया पिता का साया

Alwar News:  अलवर जिले में हुए दर्दनाक हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. एक हादसे में एक 26 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई. वहीं, दूसरे सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जो फैक्ट्री से घर लौट रहे थे. 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 18, 2026, 07:06 PM|Updated: Jun 18, 2026, 07:06 PM
Alwar: चलती ट्रेन से गिरा युवक, 4 साल के बेटे के सिर से छीन गया पिता का साया
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के 60 फीट रोड निवासी 26 वर्षीय युवक की हरियाणा के बावल के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान केशव प्रजापत के रूप में हुई है. वह रेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था और रोजाना अलवर से रेवाड़ी ट्रेन के जरिए अप-डाउन करता था.

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात केशव ट्रेन से अलवर लौट रहा था. इसी दौरान बावल के समीप अज्ञात कारणों से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ हालत में रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला.

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घटना की सूचना मिलने पर उसे तुरंत हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों के मुताबिक, केशव परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसका एक 4 वर्षीय बेटा है, जो फिलहाल अपनी बुआ के पास रह रहा है. बताया जा रहा है कि करीब ढाई साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने पीहर बड़ौदा मेव चली गई थी. युवक की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

वहीं, दूसरा हादसा अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में बहाला स्टैंड के पास बुधवार रात को हुआ. इस सड़क हादसे में एक फैक्ट्री के मुनीम की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामगढ़ क्षेत्र के नाड़का गांव निवासी 55 वर्षीय जंगीर सिंह के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, जंगीर सिंह उद्योग नगर स्थित एक नमक फैक्ट्री में मुनीम के पद पर कार्यरत थे. बुधवार रात करीब 9 बजे ड्यूटी खत्म कर वे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बहाला स्टैंड के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में जंगीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.

बताया जा रहा है कि जंगीर सिंह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके चार बच्चे हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है. इस हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन की तलाश की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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