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अलवर में हथियार तस्करों पर शिकंजा, पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार

अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले चल रही सख्त नाकाबंदी के दौरान नौगांवा पुलिस, वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने हथियार तस्करी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 5 कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद हुए.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 16, 2026, 02:38 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 02:38 PM IST
अलवर में हथियार तस्करों पर शिकंजा, पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan crime

Alwar News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर जिले में चल रही सख्त नाकाबंदी के बीच नौगांवा पुलिस, वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी अलवर की संयुक्त टीम ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल, 32 बोर के 17 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 32 बोर के 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 314/2026 दर्ज कर धारा 112(2) बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से हथियारों की खरीद-फरोख्त, सप्लाई नेटवर्क और उनके संपर्कों को लेकर पूछताछ कर रही है.

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नाकाबंदी के दौरान मिली हथियार तस्करी की सूचना
पुलिस के अनुसार, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गृह मंत्री के आगामी दौरे को देखते हुए चौकी सम्मन बास पर नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तीन युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर नौगांवा की ओर से आ रहे हैं और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल हैं.

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी को और सख्त कर दिया. कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद होने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बिजेन्द्र पुत्र बलवीर (27), निवासी मुबारिकपुर रोड, नौगांवा, राकेश उर्फ बबलू पुत्र शिवलाल (31), निवासी मस्जिद के पास, नौगांवा और सुन्दर लाल पुत्र शिवलाल (29), निवासी कमला नगर, बख्तल की चौकी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, बिजेन्द्र और राकेश उर्फ बबलू का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. दोनों के खिलाफ पूर्व में नौगांवा थाने में मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी.

हथियारों के सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद पिस्टल और कारतूस उन्हें कहां से मिले थे और इन हथियारों को आगे किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, संपर्कों और हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान हथियार तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है. गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे से पहले हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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