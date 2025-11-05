Alwar News: घर की बहू पर युवकों ने डाली गंदी नजरें, तो जमकर चले लाठी-भाटे

Alwar News: राजस्थान के अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में बहू को घूरने पर जमकर लाठी-भाटे चले. दो जनों के सिर में चोटें भी आई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया. पीड़ित पक्ष ने पहले अलवर के मोती डूंगरी महिला सलाह केंद्र पर शिकायत दी.

उसके बाद कोतवाली व महिला थाने में शिकायत की लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. आरोपी पक्ष के मुकेश और सागर को चोटें आई हैं. हालांकि उनकी तरफ से भी मुकदमा नहीं हुआ है. महिला सीमा ने बताया कि खदाना मोहल्ले में उनके पड़ोसी सोनू और मुकेश सहित करीब आधा दर्जन युवकों की आए दिन हरकतें सामने आती हैं.

घर के बाहर बच्चों को टोका-टाकी करते हैं. एक महिला ने कहा कि बहू को घूरने लग जाते हैं. कई बार घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की है. हमारी गर्भवती बहू के साथ भी अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आते.

यहां की महिलाओं ने बताया कि आरोपी परिवार पहले दिल्ली में रहता था और करीब एक वर्ष पूर्व यहां आकर रहने लगा है, तब से ही मोहल्ले में माहौल बिगड़ने लगा है.

इसको लेकर पहले भी संबंधित थाने में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मोती डूंगरी महिला सलाह केंद्र की कोऑर्डिनेटर दया गर्ग ने महिलाओं की बात सुनकर उन्हें उचित परामर्श दिया और कहा कि वे दुबारा संबंधित थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उचित कार्रवाई की जा सकें.

महिला सीमा ने बताया कि 1 नवंबर को मोहल्ले के मुकेश, सागर व सोनू से विवाद हुआ था. मोहल्ले के कुछ युवक आए दिन बदमाशी करते हैं. बुजुर्ग महिला पानी भरने गई तो उससे बदसलूकी की. उसके बाद शीला की बहू पहुंची तो कुछ युवक उनको घूरने लगे. टोका-टाकी की तो मारपीट करने पर उतारू हो गए.

पहले 1 नवंबर को पुलिस को शिकायत दी थी. निमेंद्र का लड़के ने 2 नवंबर को गाली गलौच की. उसके बाद 3 नवंबर को मारपीट करने की शिकायत दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अब 5 नवंबर को भी महिला सहायता केंद्र गए, वहां से कहा गया कि थाने में शिकायत करें लेकिन हमारी शिकायत नहीं की. महिलाओं ने यह भी कहा कि जब अधिक परेशान हो गए तो आमने सामने का झगड़ा हुआ, जिसमें पत्थरबाजी की गई. दो जनों का चोट लगी है और हमारे घर के गेट तोड़ दिए.

