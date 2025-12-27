'अरावली पहाड़ नहीं, जीवन रेखा है' खनन के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन

Zee Rajasthan
Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 27, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 05:35 PM IST

Aravali Bachao Andolan Congress: राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को बचाने और मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर मोर्चा खोल दिया है. सीकर, अलवर और नीमकाथाना सहित कई जिलों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ 'जनजागरण रैली' निकाली और जमकर नारेबाजी की.

अरावली पहाड़ नहीं, हमारी जीवन रेखा है
सीकर जिला मुख्यालय पर विधायक राजेंद्र पारीक और जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई. राजेंद्र पारीक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन और खनन के फैसलों से अरावली का 90% हिस्सा खतरे में है. यदि पहाड़ियां काटी गईं, तो राजस्थान में मरुस्थल का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा और जलवायु पूरी तरह बदल जाएगी. जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने भाजपा सरकार पर 'चंदा दो-धंधा लो' नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण का ढोंग कर रही है, जबकि हकीकत में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पहाड़ियां बेची जा रही हैं.

अलवर में दिग्गज नेताओं ने पहाड़ी पर चढ़कर दिया संदेश
अलवर के 'कटी घाटी' क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने हुंकार भरी. डोटासरा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने चहेतों को लीज देने की तैयारी में है. वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली को बचाना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अनिवार्य है. वैभव गहलोत ने भी कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग उठाई.

नीमकाथाना में कानून बनाने की मांग
नीमकाथाना में जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण घसिया के नेतृत्व में रैली निकाली गई.कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार अरावली के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए या संसद में नया कानून बनाए, ताकि जैव विविधता और आदिवासियों की जीविका सुरक्षित रह सके.

कांग्रेस के मुख्य मुद्दे
पर्यावरण संकट, खनन से वर्षा चक्र प्रभावित होगा और गलन/गर्मी का संतुलन बिगड़ेगा. मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव का विरोध. निजीकरण,सार्वजनिक उपकरणों और पहाड़ियों को उद्योगपतियों को बेचने का आरोप.

कांग्रेस ने साफ किया है कि 28 दिसंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर 'अरावली बचाओ' अभियान को और तेज किया जाएगा.

