Zee Rajasthan
mobile app

Alwar में चाइनीज और सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध, 7 अगस्त से 31 अगस्त तक आदेश लागू

Alwar News: राजस्थान के अलवर में त्योहारों पर पतंगबाजी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक धागों के उपयोग और बिक्री पर 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश पक्षियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 07, 2025, 13:58 IST | Updated: Aug 07, 2025, 13:58 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Alwar में चाइनीज और सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध, 7 अगस्त से 31 अगस्त तक आदेश लागू

Alwar News: रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर पतंगबाजी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा और सिंथेटिक धागों के उपयोग और बिक्री पर 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश पक्षियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

प्रशासन के अनुसार, धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या ग्लास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडारण, थोक व खुदरा बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. ताकि इस समय उड़ने वाले पक्षियों को मांझे से कोई नुकसान न पहुंचे.

एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है. और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है.

Trending Now

पढ़ें अलवर की एक और खबर
Alwar News: खेड़ली थाना पुलिस ने एक महिला से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में अकेली महिला को घर में घुसकर कर दो जनों ने बच्चे की गर्दन दबाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को नहीं बताने की धमकी देकर चुप करा दिया.

इतना होने पर भी आरोपी यही नहीं रूके. फिर दोबारा 27 मई को जगदीश सैनी, दशरथ प्रजापत निवासी सोखर ने बाथरूम में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया. तथा फोटो और वीडियो बना लिए. पीड़िता को आरोपियों ने वीडियो वायरल करने तथा बच्चे तथा पति को मारने की धमकी देकर चुप करा दिया.

उसके बाद पीड़िता अपने पीहर चली गई. कुछ दिन बाद पति उसको लेने गया तो उसने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता खेड़ली थाना पहुंची तथा सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान लिए तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया. बाद में पीड़िता का मेडिकल कराया. पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में 164 में बयान दर्ज करवाए. तब से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है. तथा खेड़ली कोर्ट में पेश किया. जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news