/Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के अखैपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली दरवाजा स्थित लालदास मंदिर के पास एक महिला पर उसके ही जेठ द्वारा चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है.

घायल महिला सपना ने बताया कि उसके पति की करीब तीन महीने पहले कैंसर से मौत हो गई थी. इसके बाद से वह अपने दो बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है. महिला का आरोप है कि उसका जेठ नंदलाल शराब का आदी है और लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और पैसों की मांग करता था. उसने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है.

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पीड़िता के अनुसार, बुधवार सुबह वह घर में खाना बना रही थी, तभी उसका जेठ वहां आया और गाली-गलौज करने लगा. विरोध करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में महिला के हाथ, चेहरे, गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं.

घर के अंदर मची चीख-पुकार

वहीं, घर के अंदर से आ रही सपना की चीख-पुकार और बच्चों का रोना सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके की तरफ पहुंचे और पड़ोसियों को आता देख आरोपी वहां से भागने लगा, लेकिन ने उसे पकड़ा और खून से लथपथ सपना को तुरंत अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां यहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, सूचना मिलते ही अखैपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरमाद करने में जुटी हुई है.

इधर, पुलिस को पीड़िता ने रोते हुए बताया कि पति की मौत के बाद वह अपने बच्चों को पालने के लिए गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजर रही है. उसका जेठ नंदलाल आदतन शराबी है, जो उसे डराता-धमकाता रहता था.

