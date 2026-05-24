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कठूमर में सर्राफा दुकान पर सेंधमारी, पुलिस गश्त से भागे चोर, CCTV में कैद तीन संदिग्ध

Alwar News: अलवर के मुख्य बाजार में सर्राफा दुकान में देर रात चोरी की कोशिश हुई. पुलिस गश्त देखते ही बदमाश सामान छोड़कर फरार हो गए. CCTV फुटेज में तीन संदिग्ध नजर आए हैं. व्यापारी अब बाजार में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 24, 2026, 01:45 PM|Updated: May 24, 2026, 01:45 PM
कठूमर में सर्राफा दुकान पर सेंधमारी, पुलिस गश्त से भागे चोर, CCTV में कैद तीन संदिग्ध
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में चोरों ने मुख्य बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान को निशाना बनाकर सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस की सक्रिय गश्त के कारण बदमाश बड़ी चोरी करने में सफल नहीं हो सके और कई सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी और चिंता का माहौल है.

देर रात ताला तोड़कर दुकान में घुसे बदमाश
जानकारी के अनुसार कस्बे के रामस्वरूप हलवाई चौक स्थित संदीप पुत्र हरिओम सोनी की सर्राफा दुकान में शुक्रवार देर रात करीब एक बजे तीन अज्ञात बदमाश घुस गए. बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी करीब 250 ग्राम कच्ची चांदी, करीब 9 हजार रुपये नकद और अन्य सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया.

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पुलिस गश्त देख घबराए चोर
वारदात के दौरान ही पुलिस की गश्ती गाड़ी बाजार क्षेत्र में पहुंच गई. पुलिस वाहन को देखते ही बदमाश घबरा गए और जल्दबाजी में चोरी का सामान छोड़कर भाग निकले. भागते समय चोर गणेश मंदिर के सामने एक शोकेस पटककर फरार हो गए, जबकि पास के एक निर्माणाधीन मकान में दो काउंटर और एक कूलर भी छोड़ गए. पुलिस की समय पर मौजूदगी के कारण बड़ा नुकसान होने से बच गया.

सीसीटीवी फुटेज में नजर आए संदिग्ध
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार सुबह आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में तीन संदिग्ध युवक दुकान की ओर जाते और वारदात के बाद उसी रास्ते से लौटते हुए दिखाई दिए हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है.

पहले भी दुकान को बनाया गया था निशाना
स्थानीय व्यापारियों के अनुसार एक दिन पहले भी इसी दुकान का ताला और शटर तोड़ने का प्रयास किया गया था. वहीं शनिवार को एक अन्य दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते इसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुंच सकी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से बाजार क्षेत्र के व्यापारियों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

व्यापारियों ने उठाई सुरक्षा बढ़ाने की मांग
घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. सौरभ सर्राफ, अजय सोनी, बबली सोनी, केशव सोनी और सुमित सोनी सहित कई व्यापारियों ने प्रशासन से मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की.


इसके अलावा व्यापारियों ने पुराने समय की चौकीदारी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की भी आवश्यकता जताई, ताकि रात के समय बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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