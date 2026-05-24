/कठूमर में सर्राफा दुकान पर सेंधमारी, पुलिस गश्त से भागे चोर, CCTV में कैद तीन संदिग्ध

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में चोरों ने मुख्य बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान को निशाना बनाकर सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस की सक्रिय गश्त के कारण बदमाश बड़ी चोरी करने में सफल नहीं हो सके और कई सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी और चिंता का माहौल है.

देर रात ताला तोड़कर दुकान में घुसे बदमाश

जानकारी के अनुसार कस्बे के रामस्वरूप हलवाई चौक स्थित संदीप पुत्र हरिओम सोनी की सर्राफा दुकान में शुक्रवार देर रात करीब एक बजे तीन अज्ञात बदमाश घुस गए. बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी करीब 250 ग्राम कच्ची चांदी, करीब 9 हजार रुपये नकद और अन्य सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया.

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पुलिस गश्त देख घबराए चोर

वारदात के दौरान ही पुलिस की गश्ती गाड़ी बाजार क्षेत्र में पहुंच गई. पुलिस वाहन को देखते ही बदमाश घबरा गए और जल्दबाजी में चोरी का सामान छोड़कर भाग निकले. भागते समय चोर गणेश मंदिर के सामने एक शोकेस पटककर फरार हो गए, जबकि पास के एक निर्माणाधीन मकान में दो काउंटर और एक कूलर भी छोड़ गए. पुलिस की समय पर मौजूदगी के कारण बड़ा नुकसान होने से बच गया.

सीसीटीवी फुटेज में नजर आए संदिग्ध

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार सुबह आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में तीन संदिग्ध युवक दुकान की ओर जाते और वारदात के बाद उसी रास्ते से लौटते हुए दिखाई दिए हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है.

पहले भी दुकान को बनाया गया था निशाना

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार एक दिन पहले भी इसी दुकान का ताला और शटर तोड़ने का प्रयास किया गया था. वहीं शनिवार को एक अन्य दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते इसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुंच सकी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से बाजार क्षेत्र के व्यापारियों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

व्यापारियों ने उठाई सुरक्षा बढ़ाने की मांग

घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. सौरभ सर्राफ, अजय सोनी, बबली सोनी, केशव सोनी और सुमित सोनी सहित कई व्यापारियों ने प्रशासन से मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की.



इसके अलावा व्यापारियों ने पुराने समय की चौकीदारी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की भी आवश्यकता जताई, ताकि रात के समय बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.