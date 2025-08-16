गोविंदगढ़ के पास पलटी गौतस्करों की पिकअप, एक तस्कर की मौत, दूसरा घायल

Alwar News: अलवर जिले से निकल रहे दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर शनिवार तड़के 4:30 बजे पिकअप पलट गई. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के लगते हाइवे पर गोतस्करों की पिकअप पलट गई.
Trending Photos
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले से निकल रहे दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर शनिवार तड़के 4:30 बजे पिकअप पलट गई. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के लगते हाइवे पर गोतस्करों की पिकअप पलट गई. पिकअप में सवार 32 साल के एक गौ तस्कर की मौत हो गई. जिसके शव की पहचान नहीं हो सकी.
वहीं दूसरा 20 साल का गौ तस्कर गंभीर घायल है. जिसका जिला अस्पातल में इलाज जारी है. पिकअप में तीन गोवंश थे. जिनमें से दो की मौत हो गई. गोविंदगढ़ थाना अधिकारी बने सिंह ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली थी कि कोई पिकअप पलट गई. उसके बाद दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस हाइवे पर पहुंचे. तब पिकअप पलटी मिली.
पिकअप में सवार एक अज्ञात युवक का शव मिला. जिसका शव गोविंदगढ़ अस्पताल में रखा है. वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल है. जिसका पैर फ्रैक्चर है. पिकअप में तीन गाय व एक बछड़ा मिला है. घायल युवक तारीफ है, जो ऊंटावड़ नूंह मेवात का रहने वाला बताया है. जिसकी उम्र करीब 20 साल है.
वह अभी बेहोश है. उसके होश में आने के बाद पुलिस को पूरी जानकारी मिल सकेगी. अभी पुलिस सुरक्षा में घायल का इलाज जारी है. आसपास के लोगों से पता चला कि पिकअप में तीसरा भी कोई व्यक्ति था. जिसके बारे में अभी जांच करना बाकी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!