Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में नशे की लत ने बना दिया चोर, नाबालिग ने खोली गंदी सच्चाई!

Alwar Chori News: अलवर में ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करते एक नाबालिग सहित दो चोरों को पकड़ा गया. पूछताछ में पता चला कि वे नशे की लत के लिए चोरी करते थे, और बैटरी बेचने का रैकेट भी चलाते थे. इस घटना ने समाज में बढ़ते नशे की समस्या को उजागर किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 21, 2025, 02:08 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 02:08 PM IST

Trending Photos

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!
6 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग
6 Photos
alwar news

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

अलवर में नशे की लत ने बना दिया चोर, नाबालिग ने खोली गंदी सच्चाई!

Alwar News: अलवर के अखेपुरा इलाके में ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करते हुए एक नाबालिग सहित दो लोगों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. चोरी की यह घटना न केवल अपराध को दिखाती है, बल्कि इसके पीछे की वजहें भी सामने आई हैं, जो समाज की एक गंभीर समस्या को उजागर करती हैं.

चोरी की वारदात और स्थानीय लोगों का गुस्सा
यह घटना आज दोपहर बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाबपुरा के पास हुई, जहां दो लोग एक खड़े ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर रहे थे. तभी स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचा दिया. ई-रिक्शा मालिक और अन्य लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए और दोनों चोरों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया. इस घटना ने पूरे मोहल्ले में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नशे की लत और 'होम डिलीवरी' का खुलासा
पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. पकड़े गए दोनों चोरों में से एक नाबालिग है. उसने दूसरे चोर पर आरोप लगाया कि उसी ने उसे इस काम में फंसाया है. पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों स्मैक नशे के आदी हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए ही वे ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करते थे.

उन्होंने बताया कि चोरी की गई बैटरियों को अशोका टॉकीज के पास बेचा जाता है, जहां से इसे "ऑन डिमांड" घर-घर पहुंचाने का भी काम होता है. इस खुलासे ने न केवल चोरी के नेटवर्क, बल्कि नशे की सप्लाई चेन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. नाबालिग लड़के ने यह भी बताया कि उसका साथी पहले भी बैटरी चोरी के मामलों में कई बार गिरफ्तार हो चुका है.

मामले की जांच

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. यह घटना दर्शाती है कि नशे की लत कैसे लोगों को अपराध की राह पर धकेल रही है, जिससे समाज में एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news