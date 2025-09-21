अलवर में नशे की लत ने बना दिया चोर, नाबालिग ने खोली गंदी सच्चाई!

Alwar Chori News: अलवर में ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करते एक नाबालिग सहित दो चोरों को पकड़ा गया. पूछताछ में पता चला कि वे नशे की लत के लिए चोरी करते थे, और बैटरी बेचने का रैकेट भी चलाते थे. इस घटना ने समाज में बढ़ते नशे की समस्या को उजागर किया है.
Alwar News: अलवर के अखेपुरा इलाके में ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करते हुए एक नाबालिग सहित दो लोगों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. चोरी की यह घटना न केवल अपराध को दिखाती है, बल्कि इसके पीछे की वजहें भी सामने आई हैं, जो समाज की एक गंभीर समस्या को उजागर करती हैं.
चोरी की वारदात और स्थानीय लोगों का गुस्सा
यह घटना आज दोपहर बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाबपुरा के पास हुई, जहां दो लोग एक खड़े ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर रहे थे. तभी स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचा दिया. ई-रिक्शा मालिक और अन्य लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए और दोनों चोरों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया.
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया. इस घटना ने पूरे मोहल्ले में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया.
नशे की लत और 'होम डिलीवरी' का खुलासा
पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. पकड़े गए दोनों चोरों में से एक नाबालिग है. उसने दूसरे चोर पर आरोप लगाया कि उसी ने उसे इस काम में फंसाया है. पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों स्मैक नशे के आदी हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए ही वे ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करते थे.
उन्होंने बताया कि चोरी की गई बैटरियों को अशोका टॉकीज के पास बेचा जाता है, जहां से इसे "ऑन डिमांड" घर-घर पहुंचाने का भी काम होता है. इस खुलासे ने न केवल चोरी के नेटवर्क, बल्कि नशे की सप्लाई चेन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. नाबालिग लड़के ने यह भी बताया कि उसका साथी पहले भी बैटरी चोरी के मामलों में कई बार गिरफ्तार हो चुका है.
मामले की जांच
पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. यह घटना दर्शाती है कि नशे की लत कैसे लोगों को अपराध की राह पर धकेल रही है, जिससे समाज में एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है.
