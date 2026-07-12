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Alwar: हाथ-मुंह बांधकर की बुजुर्ग की हत्या, फिर घर से लूटकर फरार हुए बदमाश

अलवर के खदाना मोहल्ले में अकेले रह रहे बुजुर्ग दिनेशचंद अग्रवाल की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार और दो नाबालिगों को निरुद्ध किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है. आरोपियों ने हाथ और मुंह बांधकर दम घोंटकर हत्या की और हजारों रुपये लूट लिए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jul 12, 2026, 04:50 PM|Updated: Jul 12, 2026, 04:50 PM
Alwar: हाथ-मुंह बांधकर की बुजुर्ग की हत्या, फिर घर से लूटकर फरार हुए बदमाश
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले में अकेले रह रहे बुजुर्ग दिनेशचंद अग्रवाल की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को निरुद्ध किया है.

अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है. रविवार को गिरफ्तार दो आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई गई और उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर पूरी वारदात का सीन रीक्रिएशन कराया गया.

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आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

जब पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए. मोहल्ले में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए अलवर पुलिस के पक्ष में नारे भी लगाए. इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी रमेश चंद और दिनेश मीणा सहित पुलिस बल मौजूद रहा.

घर का सारा सामान मिला सामान

पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने 9 जुलाई की रात वारदात को अंजाम दिया, जबकि घटना का खुलासा 10 जुलाई को हुआ. मृतक दिनेशचंद अग्रवाल अपने घर में अकेले रहते थे. रोजाना की तरह जब वे अपने बेटे विकास अग्रवाल के स्कीम नंबर-4 स्थित घर खाना खाने नहीं पहुंचे, तो परिजनों को चिंता हुई. बेटा उन्हें देखने घर पहुंचा तो वे मृत अवस्था में मिले और घर का सारा सामान फैला हुआ मिला.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिनेश चंद्र शर्मा के हाथ और मुंह को बांध दिया था, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई थी. आरोपी इस के बाद घर से हजारों रुपये की लूट भी की. इस निर्मम वारदात से पूरे शहर में दहशत और गुस्से का माहौल बना हुआ था. पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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